PRÉSENTATION DE «NOUN, LA DANSE DES ÉLÉMENTS OU LE VOYAGE DES OISEAUX» À ALGER De la femme unique et plurielle...

Par O. HIND -

La danseuse Assia Guemra

L'opéra Boualem Bessaïh a abrité vendredi une pièce chorégraphique de danse orientale contemporaine appelée «Noun, la danse des éléments ou le voyage des oiseaux».

Une création chorégraphique signée Assia Guemra qui est venue célébrer dans son pays natal ses 40 ans de carrière avec sept danseuses de nationalités étrangères diverses et autant de musiciens qui nous ont offert sur scène un florilège de sons de la Méditerranée, mais aussi d'ailleurs puisque nous pouvions apprécier des musiques perse, iranienne, grecque, mais aussi andalouse, fado, flamenco et autre tindi bien de chez nous. Sur ces belles notes méditatives, ces femmes qui se sont relayées sur de nombreux tableaux, en groupe ou en solo, en changeant constamment de tenues de danse exprimaient à leur façon, de manière bien métaphorique et physique, le feu, le bois, la terre, le métal et l'eau. En effet, ce spectacle «Noun, la danse des éléments ou le voyage des oiseaux» est inspiré de l'ouvrage Le langage des oiseaux, (Manteq Ut-tayr) de Farid Ud-Din Attar. Au milieu de la danse venait s'elever au ciel une acrobate bien agile qui se tortillait dans de longs tissus blancs. A cela s'ajoutait le travail d'orfèvre d'un calligraphe qui viendra apposer sa signature en live et voir sa toile accrochée en haut face au public aux côtés de ses autres dessins. Parmi les instruments joués sur scène, il est bon de signaler que l'on pouvait apercevoir un guitariste, un flûtiste, un percussionniste, un bassiste - contrebassiste notamment. Le tempo joué était par moment en décalage des gestes et mouvements de danses interprétés ce qui créait paradoxalement une aura supplémentaire sur scène et une ambiance bien particulière. Les danseuses professionnelles, car cela se sentait, se donnaient avec grâce, élégance et véhémence même illustrant la frénésie de la nature et ses sauts de rébellion et de révolte. De libération par la transe par endroit ou des pas aériens bien harmonieux en d'autres. Sur une lumière souvent rouge, chaleureuse, le spectacle avait pour cadre une scène neutre, vierge. Seul le tissu faisait preuve de dispositif artistique et des sortes de tabourets disposés séparément puis côte à côte pour que les danseuses viennent s'asseoir au-dessus en créant une force féminine. Notons qu'en plus de la danse, Assia Guemra est une férue d'arts martiaux qu'elle pratique depuis 45 ans. Ce n'est donc pas étonnant si au sein du spectacle l'on sent quelques fragments issus de l'art et la culture du Japon, notamment lors de l'exécution musicale qui, dès l'entame, vire vers autre chose, comme un clin d'oeil que l'artiste danseuse semble vouloir injecter, mais sans jamais l'étaler ou l'exhiber à grand renfort. Mais il y a aussi la danse avec l'éventail qui, là encore, suggère mais ne montre pas. En effet, dans «Noun, la danse des éléments ou le voyage des éléments», le tout est savamment condensé dans une fusion des genres qui mêle toute sorte de danse. Car réduire ce spectacle à de la danse orientale serait un crime de lèse-majesté grave à toutes ces danses pour lesquelles le public a vibré même s'il se reconnaîtra beaucoup plus dans les rythmes algériens et se mettra à applaudir spontanément. Bref, Noun est un beau spectacle où le corps exulte en toute liberté. Ironie du sort, est-ce à dire que ce sont plus les Européennes qui sont attirées aujourd'hui par la danse orientale que les femmes arabes en France? Qui sait... L'heure aujourd'hui est en tout cas beaucoup plus tournée vers les danses urbaines qui plus est. Un peu du déjà-vu cela dit, ce spectacle qui donne à voir une succession de tableaux sans un lien apparent les uns des autres, aurait pu finalement être conçu dans les années 1980, voire 1990...Atemporel néanmoins, il célèbre la beauté du corps féminin et sa sensualité, sans distinction de nationalité, de couleur de peau, de courbes, de poids.. Voire d'âge! Car la danse est en soi unique et plurielle. Tout comme les femmes...