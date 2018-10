THÉÂTRE À ORAN "El Djaras" en avant-première

La pièce «El Djaras» (La cloche), produite par la coopérative «Warshat El Bahia», a été présentée en avant-première, samedi soir, au théâtre régional «Abdelkader Alloula» d'Oran. Cette nouvelle oeuvre, réalisée par Medjahri Hbaib et écrite par Bouhadjar Boutchiche, traite de la dualité entre l'ignorance et le savoir au sein du couple où l'homme tente d'imposer sa domination à son épouse qui, diplômée d'études supérieures, essaie à son tour d'adopter un mode de vie qui ne lui convient pas. La cloche dans cette oeuvre artistique, la deuxième produite par cette coopérative en 2018, le signal d'alarme devant les problèmes conjugaux résultant de l'incompatibilité entre les conjoints, à chaque fois que des erreurs se produisent, a souligné le chef de la coopérative. Jouée sur scène par les comédiens Wahiba Adnane et Djamel Tchouki, la pièce aborde le conflit d'un couple où chacun campe sur ses positions partant de ses principes, son milieu et ses coutumes et ses traditions, a expliqué le dramaturge Saïd Bouabdellah.