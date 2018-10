UN VIBRANT HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU À TIZI OUZOU Il y a 59 ans disparaissait cheikh Hssissen

Une journée d'hommage au maître de la musique chaâbi, cheikh Hssissen, a été organisée, samedi, à Tizi Ouzou, à l'occasion du 59ème anniversaire de sa disparition, le 29 septembre 1959. Lors de son allocution à l'ouverture de cette célébration, la directrice locale de la culture, Goumeziane Nabila, a indiqué que celle-ci est «un travail de mémoire» visant à «mettre en lumière l'oeuvre d'un grand artiste algérien qui a marqué de son empreinte la chanson chaâbie et la chanson kabyle». L'artiste, a-t-elle ajouté, a également, marqué «par son parcours durant la guerre de Libération nationale en étant au sein de la troupe artistique du FLN». En outre, cet hommage, a-t-elle souligné, «coïncide aussi bien avec l'anniversaire de son décès, mais aussi l'anniversaire de la Réconciliation nationale qui a permis à notre cher pays de recouvrer la paix et la stabilité». Au programme de cette journée commémorative, organisée en collaboration avec l'Association culturelle «Anadhi» de Aïn Zaouïa et l'association «les amis de la rampe Louni Arezki» d'Alger et qui est abritée par la Maison de la culture Mouloud Mammeri, figure une exposition de photos et articles de presse et projection d'un film documentaire retraçant la vie et de l'oeuvre de l'artiste.