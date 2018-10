DISPARITION DE CHARLES AZNAVOUR À L'ÂGE DE 94 ANS Le père de la Mama s'en est allé...

Par O. HIND -

Dernier des géants de la chanson française, l'artiste est mort dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 94 ans, à son domicile...

«Je devais le produire en janvier 2019. Pour une date unique en Algérie. Prévu initialement en mai, j'avais convenu, avec son manager, suite à sa blessure au poignet, de décaler cette date. Le monde perd un grand artiste. Un monument! Adieu légende» a fait savoir sur sa page facebook, hier, le producteur et organisateur de spectacles algérien Farid Benlagha. Mais le destin en a voulu autrement. Chanceux sont ceux qui l'ont vu en concert au moins une fois dans leur vie. Sa venue en Algérie a suscité ces dernières années maintes spéculations car Charles Aznavour n'est pas n'importe qui. Son cachet et donc le coût du billet allaient revenir, cher. Très cher! Eh bien voilà que ça règle le problème, pourrions-nous dire cyniquement... Pour le monde entier en tout cas c'est une grosse perte qui vient de frapper le monde de la musique. Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 94 ans à son domicile dans les Alpilles (sud de la France), ont annoncé hier, à l'AFP ses attachées de presse. Citer le nom de Charles Aznavour c'est comme évoquer la tour Eiffel pour les touristes. Un nom intimement lié à la France. Charles Aznavour représentait ce bon goût à la française. Véritable ambassadeur de la culture française, le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute. Il était annoncé à Bruxelles le 26 octobre et devait encore se produire en novembre et décembre à la Seine musicale, près de Paris, puis en mini-tournée en France. Mais la vie en a voulu autrement. L'artiste ne vivra pas cent ans comme il l'avait promis à sa soeur... La Faucheuse l'a décidé. Ces dernières semaines, l'infatigable Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris de parents arméniens, avait dû annuler quelques concerts. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de reins. Puis en mai, en raison d'une fracture de l'humérus gauche, après une chute. Une accumulation de pépins physiques qui le ramenaient subitement à sa condition de mortel. «Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Ce n'est pas pareil», se plaisait-il à nuancer. Une façon espiègle de défier le poids des années pour celui dont le couronnement artistique est venu assez tardivement, à 36 ans, le 12 décembre 1960 à l'Alhambra. Connu pour ses grandes chansons comme «La Bohème», «La Mamma» ou «Emmenez-moi», mais aussi pour son engagement pour l'Arménie, il a aussi écrit pour les plus grands, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Edith Piaf qui le soutint ardemment et fut un de ses «quatre points cardinaux avec Charles Trénet, Constantin Stanislavski et Maurice Chevalier». Parfois brocardé à ses débuts pour sa petite taille et sa voix, Aznavour a entretenu son mythe par la scène, dans les salles les plus prestigieuses du monde. Comme une revanche sur tous ceux qui ne lui prédisaient aucun avenir et qui «sont tous morts depuis longtemps, alors que moi... je suis encore là», cinglait-il. Plus de 1200 chansons dans sept langues différentes, certains affirment sur les réseaux sociaux qu' «il avait même chanté en kabyle!»des spectacles dans 94 pays et plus de 100 millions de disques vendus dans le monde entier. Il a aussi fait carrière au cinéma: en quelque 80 films, il tourna avec François Truffaut («Tirez sur le pianiste»), Volker Schlondorff («Le tambour»), Claude Chabrol («les fantômes du chapelier»)... C'est sûr que les Algériens adoraient Charles Aznavour. A commencer par le nôtre Charles Aznavour. Et comment ne pas songer à Mahi, ce vieux monsieur espiègle et jeune dans la tête et la dégaine, le roi des karaokés, un fou mordu de l'auteur de La Mama... Un hommage à Charles Aznavour a été publié sur le compte Twitter de la plus connue - et surtout la plus prestigieuse - salle de concert londonienne. le tweet reprend les paroles de la chanson «Adieu». «Adieu, ce monde un peu fou que le bonheur nous avait bâti Adieu, il me faut partir le destin sépare les êtres que Dieu voulait réunir. Mais on se reverra peut-être». Et de conclure, en anglais: «RIP Charles Aznavour - thank you for the music and performing on our stage» (Reposez en paix Charles Aznavour - merci pour votre musique et merci d'avoir chanté sur notre scène). Des messages d'hommage, il continue à en pleuvoir des centaines depuis que nous avons mis sous presse cet article. Star mondiale de la variété française, Charles Aznavour est un des rares artistes français qui pouvait se targuer d'avoir son étoile sur le «Walk of Fame» à Hollywood en 2017. Soixante-dix ans de carrière en haut de l'affiche pour cet homme marié trois fois et ayant six enfants dont trois avec sa dernière femme Ulla avec qui il était marié depuis plus de 50 ans. Une légende vivante de la chanson française qui a du mal au début de sortir de l'ombre d'une autre icône de la chanson, Edith Piaf qui lui répétait qu'il ne sera jamais chanteur. Et pourtant! Aznavour s'accroche et écrit plusieurs chansons pour Gilbert Bécaud, Juliette Gréco, Patachou... y compris Piaf qui fera un tabac avec Jezebel. Des apparitions télés, puis des tubes et voilà sa carrière qui démarre en trombe pour ne plus jamais s'arrêter. «D'autres ont réussi avec un peu de voix, mais beaucoup d'argent, Moi j'étais trop pur ou trop en avance, Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent» chantait-il dans «Je m'voyais déjà». Charles Aznavour entre ainsi dans le panthéon des grandes stars de la chanson française. Aura-t-il lui aussi un enterrement digne d'un Johnny Hallyday?