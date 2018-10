L'ANCIEN SG DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AUX AGHRIBS, TAZMALT ET ALGER Jacques Fournier revisite Mohand Tazerout

Par Brahim TAKHEROUBT -

L'hôte d'Algérie animera trois conférences-débats aux Aghribs, à Tazmalt et Alger sur l'intellectuel algérien Mohand Tazerout, du 5 au 9 octobre.

Jacques Fournier, ancien secrétaire général du gouvernement français et néanmoins gendre de Mohand Tazerout, vient de publier un livre sur cet immense intellectuel algérien, né en 1893 aux Aghribs (Tizi Ouzou) et mort en exil au Maroc en 1973, aux éditions Frantz Fanon, sous l'intitulé, «Mohand Tazerout, la vie et oeuvre d'un intellectuel algérien». A cette occasion, il effectuera une tournée promotionnelle qui le conduira à Tizi Ouzou, Béjaïa et à Alger. En effet, à l'invitation de deux associations locales, M. Fournier animera le vendredi 5 octobre, à 14h30, une conférence-débat autour de son livre aux Aghribs, dans la région natale de Mohand Tazerout, à la salle des fêtes Ait Aider.

Le lendemain, le samedi 6 octobre, à l'invitation de l'association Timitar de Tazmalt, dans la wilaya de Béjaïa, il animera une deuxième conférence-débat sur la vie et l'oeuvre de Mohand Tazerout à la maison des jeunes de cette localité, à 14h30. Le mardi 6 octobre, à 18h00, Jacques Fournier animera une conférence à Alger au niveau de la médiathèque de l'Institut français d'Alger.

Pour rappel, le livre de Jacques Fournier, Mohand Tazerout, la vie et l'oeuvre d'un intellectuel algérien, retrace l'itinéraire singulier de cet homme. En effet, après avoir passé en France la plus grande partie de son existence, Mohand Tazerout était pleinement intégré dans la société française. Il s'engagera farouchement, sur la fin de sa vie, dans le combat pour l'indépendance algérienne.

Son oeuvre de pédagogue, germaniste, sociologue, historien des civilisations, politiste et polémiste, est immense. Méconnue de son vivant, elle est redécouverte aujourd'hui, en Algérie comme en France, grâce aux travaux de Jacques Fournier ainsi que de certains chercheurs.

Dans ce livre, préfacé par le directeur de l'Institut du Monde arabe, Jacques Lang, l'oeuvre et le parcours de Mohand Tazerout sont auscultés par les regards croisés de Jacques Fournier, mais aussi de Nedjma Abdelfettah Lalmi, sociologue aujourd'hui décédée qui décrit ses liens avec la culture allemande, et de l'historien Sadek Sellam, qui analyse l'évolution de sa vision des rapports entre la France et l'Algérie.

Ce livre a le mérite d'offrir pour la première fois une vue précise et complète de la vie et de l'oeuvre de Mohand Tazrout dont le parcours a été jonché de légendes jusque-là...