FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE À ALGER Les bulles sous le signe du vivre ensemble

Par O. HIND -

Ils sont pas moins de 18 pays à être présents à cette édition dont le Canada est à l'honneur, pour prendre part à cette fête de la Bd que ce soit en expo, table ronde, ateliers etc. et ce jusqu'au 6 octobre...

La onzième édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda) a été inaugurée mardi dernier en grande pompe à l'Esplanade de Riad El Feth en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la ministre de l'Education nationale Nouria Benghebrit, la ministre de l'Environnement Fatma Zohra Zerouati et d'autres officiels représentants diplomatiques des pays participants. Ils sont en effet pas moins de 18 pays à être présents à cette édition dont le Canada est à l'honneur... A travers 25 capsules nous pouvons découvrir les moments importants de l'histoire du 9ème art au Québec. Pour ce faire 10 auteurs entre femmes et hommes sont présents également. D'ailleurs, une grande exposition du pays de l'Erable est visible à l'entrée de l'esplanade et permet aux visiteurs de découvrir l'architecture et les différents quartiers de Montréal notamment, mais pas que. Présent également, le président du festival de la BD de Montréal. A l'intérieur, déjà des enfants faisaient la queue pour pouvoir apprécier des dessins en trois D. Pas loin de là, et en face de l'entrée se trouve le chapiteau dédié à la bédéiste algérienne Nawel Louarred qui est à l'honneur cette année. Notons que La Colombie et la Suède, quant à eux, participeront pour la toute première fois à l'événement. L'Espagne, la France, le Togo, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Liban, etc sont tous là pour faire découvrir les bédéistes de leurs pays respectifs et évoquer ensemble aussi l'importance de la BD dans le monde. Quand on pénètre l'esplanade on découvre un peu plus loin le chapiteau spécial Schtroumpfs qui fête les 60 ans de ce célèbre dessin animé et Bd belge. Aussi, à l'intérieur de ce chapiteau, les dessins de femmes bédéistes de différents pays du monde sont aussi exposés. Hier, le célèbre bédéiste Etienne Schréder de la Wallonie Bruxelles devait animer une table ronde autour de «l'histoire des Schtroumpfs» et ce à l'occasion des 60 ans des petites créatures bleues de Peyo. Comme chaque année, un espace de 500 mètres carrés est mis en place pour découvrir les stands des éditeurs, mais aussi les interventions des professionnels du domaine autour de sujets liés au 9ème art. Parmi les autres thèmes abordés lors des tables rondes on peut citer «La place de la bande dessinée dans le Monde arabe», «La bande dessinée en Colombie», «Une BD pour changer le monde», ou encore le graphic-journalisme en Italie. Aussi, parmi les autres expos qu'on peut découvrir il y a Fumetti pour tout le monde, qui nous vient d'Italie et celle de Virginio Vona surnommé l'Algérien de coeur car sa mère est née à Annaba, c'est pourquoi il offrit au ministre de la Culture mardi, une grande fresque qu'il a lui-même dessinée. Une fresque représentant la ville bônoise hautement colorée avec plein de ponts et flanqués de symboles relatifs à l'Algérie. «Créons Ensemble» est une autre exposition des albums collectifs réalisés dans le cadre du (Fibda, fruit d'ateliers), qui a réuni des auteurs de bandes dessinées algériens, cubains, belges, français et italiens. Dessiner chez Marvel Comics est le titre d'une table ronde aussi qui sera animée par Alitha Martinez qui abordera son expérience de dessinatrice chez Marvel Comics où elle travaille depuis les années 90. Cocréatrice de Knightfall dans Batgirl, elle a dessiné pour Iron Man et a contribué à la BD, World of Wakanda, le spin-off des Black Panthers. En 2018, elle est lauréate du prix Eisner pour la minisérie La Panthère noire: World of Wakanda. Au programme aussi on relèvera différents ateliers dont certains sont destinés pour les enfants (dessin et coloriage, make-up manga, lecture de contes recyclage, photo). Concours de dessin. Cet atelier sera animé par l'association Jeunesse + au niveau du chapiteau Wamar Hidja. La salle multimédia accueille pour sa part un atelier de création d'un album pour jeunes talents qu'encadrera Laura Scarpa. Quant à Malika Brahmi elle animera une table ronde vendredi sur le film d'animation. Bâtisseurs est le nom d'un atelier composé de six Algériens et six Canadiens pour l'élaboration de la bande dessinée Les Bâtisseurs. Elle mettra en avant les réalisations et la collaboration entre les deux pays, notamment dans les domaines culturels et économiques, dont le monument aux martyrs de Riadh El Feth. En partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population: Unfpa, un atelier BD sera pour sa part animé par Bouchra Mokhtari ayant pour thème «les violences contre les femmes».