NAWEL LOUARRED, BÉDÉISTE ALGÉRIENNE AU FIBDA, À L'EXPRESSION "Frantz Fanon m'inspire pour ma prochaine BD"

Par O. HIND -

Elle est la seule bédéiste algérienne mise à l'honneur à travers l'ensemble de ses oeuvres dont une bonne partie est visible dans un chapiteau qui lui est dédié. Pas évident de lui tirer les vers du nez, encore moins une photo, mais l'essentiel est dans le trait majestueux et dans son aura qui entoure toujours ses dessins et qui se passent de commentaires. Dans ce bref entretien Nawel accepte finalement de nous parler des planches qu'elle expose et partant de ses projets..



L'Expression: Le Fibda vous rend en quelque sorte hommage en exposant ce qu'on pourrait appeler la quintessence représentative de vos trois BD. Cela fait quoi déjà? Peut on appeler cela une certaine forme de consécration?

Nawel Louared:Ça fait plaisir. ça me touche. Non ce n'est pas une consécration car on n'est jamais arrivé au bout. Il faut toujours continuer à travailler. C'est un petit temps de pause pour voir ce que j'ai déjà fait, évaluer ce que j'ai effectué, ce qui n'est pas énorme. J'ai publié trois livres. C'est juste un moment de pause pour voir son travail accompli. Il reste encore tout à faire bien sûr.



Qu'est-ce que le public pourra venir voir alors?

L'exposition regroupe des extraits de mon travail qui a déjà été publié, en plus de quelques inédits. Ce sera l'occasion de permettre aux gens qui ne connaissent pas mon travail de le découvrir. J'ai publié en Algérie trois livres. «Les vêpres algériennes», «Back to black» et «Regretté l'absence de l'astre», tous sortis aux Editions Dalimen. Maintenant j'ai des projets en cours qui ne sont pas encore publiés.



Pourriez-vous nous en parler? Alors ce sera toujours avec votre trait fin et minimaliste qui vous caractérise tant?

J'y travaille. L'idée est de poursuivre et ne pas lâcher. Concernant le trait, ça a plus ou moins évolué. J'utilise parfois un trait beaucoup plus dense que dans mes premières bandes dessinées. Ça évolue. Heureusement que ça change un peu. Je ne contrôle pas trop cette évolution. Ça vient d'un ressenti. C'est quelque chose qui vient avec le travail et les années. On va voir ce que cela va donner dans les prochains livres.



Un mot sur votre prochain livre?

C'est en jachère. Je me dirige vers les textes de Frantz Fanon. Je viens de commencer, mais aussi à des questions de mysticisme et de spiritualité. Là dans cette expo on retrouve un extrait de «Peau noire, Masque blanc» que j'ai adapté littéralement. J'aimerai bien travailler autour de son oeuvre. Parce qu'il est thérapeutique pour nous. Sa pensée est d'une actualité chaude. Ça soulève des enjeux très importants. Pour moi c'est intéressant et je trouve que ça pourrait l'être pour d'autres. Sa pensée est tellement d'actualité qu'il faut en parler toujours. Le faire émerger de l'oubli pour s'en souvenir tout le temps.



Une dernière question. L'on voit dernière nous une cage, sans doute un clin d'oeil aux oiseaux qui habitent vos BD?

Effectivement c'est un clin d'oeil à toutes mes BD où l'oiseau est présent. Le côté symbolique de l'oiseau il y en a plein. Il y a un côté spirituel, c'est le lien entre terre et ciel, de liberté aussi. Quand il est en cage il y a l'idée de l'enfermement. Ce n'est pas quelque chose que je vois dans le jugement et dans un aspect négatif, pas du tout. Il y a aussi le langage des oiseaux qui renvoie à la spiritualité. A un moment donné l'oiseau représentait dans mes BD la victime, le bouc émissaire. J'aime beaucoup cette figure. Je vais continuer à l'explorer.