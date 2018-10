SALON DU LIVRE POUR ENFANTS À BOUDJIMA (TIZI OUZOU) Des auteurs célèbres y prennent part

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est dans une ambiance festive, empreinte de convivialité, et en présence d'un public nombreux qu'a été donné, vendredi, le coup d'envoi de la deuxième édition du Salon du livre pour enfants de Boudjima. Ce rendez-vous culturel se tient donc au village Afir, dépendant de la commune de Boudjima (daïra de Makouda) à 22 kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Au total, 13 maisons d'édition, principalement spécialisées dans le livre-jeunesse et le livre pour enfants, ont pris place et animent depuis hier leurs stands aménagés au niveau de l'école primaire «Belaid Dardar» du village Afir, situé, à deux kilomètres du chef-lieu communal. Plusieurs associations et partenaires se sont associés pour la réussite de cet événement culturel dont l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou, la direction de la culture de la même wilaya, la direction de l'éducation, le club sportif amateur CCA, et bien sûr l'association culturelle «Imnar» qui en est l'organisateur principal. Le programme de la deuxième édition du Salon du livre pour enfants de Boudjima comprend, en plus des expositions-ventes de livres pour enfants et de bandes dessinées, des ventes-dédicaces en présence des auteurs, des ateliers de dessins, de lecture et d'écriture pour enfants, des conférences pour enfants, des tables rondes autour de l'édition de livres pour enfants ainsi que des déclamations de poésies par des enfants... La première journée de ce Salon du livre, vendredi, a vu un grand engouement surtout de la part des enfants qui se sont déplacés en masse ers l'école «Dardar» en compagnie de leurs parents ou en groupes afin de baigner de plain-pied dans l'univers magique et captivant du livre. Malgré la jeunesse de ce Salon du livre, il n'en demeure pas moins que l'affluence était considérable lors de la première journée en dépit du fait que le climat qui n'était pas en quelque sorte favorable à la tenue de ce genre d'activités surtout pendant la matinée. Les organisateurs s'attendent à ce qu'il y ait encore beaucoup plus de monde lors de la deuxième journée du Salon du livre pour enfants. Les organisateurs ont relevé le défi qui consiste à tenir cette deuxième édition du Salon alors qu'en 2017, cet événement n'a pas pu avoir lieu, justement à cause des difficultés financières. Mais la volonté dont sont dotés les animateurs de l'association «Imnar» dont le président Koceila Sersour et l'un des piliers de ce salon, Idir Djenad et tous les autres membres de l'association, a réussi à surmonter toute sorte d'écueils. Notons enfin que grâce à ce Salon du livre pour enfants, mais aussi au Salon du livre de Boudjima qui se tient chaque année durant la semaine du 20 avril, la région est en passe de devenir la capitale régionale du livre. En effet, le Salon du livre de Boudjima réussit la prouesse de réunir, chaque année, plus d'une centaine d'écrivains qui viennent des quatre coins de l'Algérie. Des auteurs célèbres viennent y dédicacer leurs livres et y animer des conférences à l'instar de: Amin Zaoui, Rachid Boudjedra, Tarik Djerroud, Rachid Oulebsir, Arezki Metref... Pour rappel, la région de Boudjima était un véritable désert culturel il y a à peine vingt ans. En si peu de temps, elle s'est métamorphosée et a même vu germer de nombreux écrivains natifs de la localité à l'instar de Hanane Bourai, Kamel Boudjadi, Ali Hadjaz, Akli Derouaz...