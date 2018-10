11E FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER Des bulles qui pensent!

Par O. HIND -

Les auteures du monde en force

De très pertinentes tables rondes se sont tenues durant cette manifestation dont une sur les auteures du monde et l'autre sur l'impact de la BD dans le monde...

Beaucoup de monde sur l'Esplanade de Riad El Feth vendredi. Un monde fou s'est déplacé à la 11e édition du Festival international de la bande dessinée. Beaucoup de jeunes principalement, y compris dans les différents ateliers même si certains étaient plus bondés non pas pour dessiner, mais pour... danser car attirés comme un aimant par les fortes décibels de la musique. C'est aussi le cas sur l'Esplanade où une ambiance joyeuse et bon enfant régnait où jeunes, garçons et filles, se laissaient emporter par le rythme endiablé des morceaux. Vendredi, les cosplayeurs étaient en force et pour cause, l'après-midi s'est tenue la remise des prix du concours du meilleur costume d'autant que le récompense est une carte d'adhésion à l'Onda, considérant que ce type de déguisement est un métier qui se professionnalise. Et la BD dans tout ça? Moins de monde dans les expos, mais surtout moins de planches des artistes dont les noms de certains ne sont même pas identifiés. Certains artistes nous ont avoué qu'ils auraient préféré exposer leurs véritables planches au lieu d'images scannées et encadrées...Aussi moins de ventes-dédicaces a-t-on noté, hormis quelques-unes au niveau de la librairie dont les livres continuent à afficher des prix extensifs selon les visiteurs, malgré les réductions annoncées par la commissaire du Fibda et «les prix de certaines BD qui ont été cassés pour permettre de liquider le stock qui s'entasse après toutes ces années». Mais à qui la faute si le prix est élevé? Aux auteurs, au fibda ou tout simplement à notre dinar qui ne vaut rien devant la face du monde? Fort heureusement les quelques bédéistes internationaux et ils sont nombreux à être présents et à redorer le blason au 4ème art, leur passion dont les sujets traités à travers les BD témoignent d'un intérêt certain et un engagement sans faille pour l'humain et ses préoccupations et difficultés qu'il rencontre sur cette planète.



Quelle place au féminin dans la BD?

Nombre de ces bédéistes ont animé vendredi une table ronde même si devant un parterre peu nombreux. Celui de la matinée de vendredi consacrait son sujet à une thématique bien intéressante qu'on pourrait appliquer à toutes les formes d'art lorsqu'il s'agit de femme créatrice. «Les auteures du monde» est le nom de cette conférence qui a réuni pas moins de huit bédéistes femmes qui se sont relayées au micro pour répondre aux questions du journaliste/modérateur. Parmi ces bédéistes, on citera l'Américaine Alitha Martinez qui travaille au sein du Marvel comics, la Cubaine Lysbeth Daumont qui se dit fière que le Fibda soit dirigé par une femme, Furmark de Suède qui évolue dans ce milieu depuis 20 ans affirme que les mentalités ont plus ou moins changé car avant on lui demandait ce qu'elle faisait dans ce milieu, la Canadienne Julie Rocheleau qui soutient qu'au Canada il n'y a pas de bédéiste femme et femmes, mais tout le monde s'éclate à faire de la BD, l'Algérienne Dayfa qui fait des dessins d'humour portant sur la femme et notamment la démographie dans le monde arabe qu'elle dénonce, Jihane la Tunisienne qui soutient que la femme doit lutter dans tous les secteurs y compris la BD tout en constatant une certaine évolution de celle-ci après 2011. Evoquant le domaine de prédilection de chacune dans la BD, l'Egyptienne Sarah dira ce qu'elle aime dessiner est son vécu, les situations étranges ou incongrues qu'elle rencontre dans son quotidien ou lorsqu'elle est à l'étranger et notamment lorsqu'elle a habité à Londres et notamment le quotidien de ce poète grec qui a vécu à Alexandrie. Pour son compatriote May «à la fin l'artiste est seul. Il se doit de parler de ce qu'il connaît et qui peut l'être intimement». Pour la bédéiste suédoise Furmark, s'il n'y avait pas de bédéistes femmes, les thèmes traités dans les BD auraient été sûrement différents. Pour Alitha Marthinez qui regrette qu'aux USA on recrute les gens non pas pour penser, mais pour exécuter les dessins, son rêve serait de voir un jour publier ses travaux personnels et être reconnu en tant que tel aussi pour cela. Question inspiration, chacune dira puiser de son expérience ou de son imagination en étant parfois décalé en inventant un univers bien propre à soi comme l'a fait remarquer la jeune Canadienne. Et si des collaborations naissaient de toutes ces rencontres fortuites? Des affinités se sont en tout créées en effet durant la tenue de ce Fibda 2018. Indéniablement. Jihane la Tunisienne avouera avoir bien accroché avec Dayfa l'Algérienne tout en souhaitant concrétiser ces rencontres avec des collaborations Sud/Sud. Pour Dayfa l'idée d'un collectif des bédéistes arabes serait souhaitée tout comme le lancement d'une page facebook pour laisser les dessinatrices s'exprimer comme ce fut le cas avec l'exemple du festival d'Angoulême. Pour Alitha, parler de combat politique ou social notamment en BD, n'a jamais été le cas, mais on préfère souvent parler des héros. «On était vraiment blessé de ne pas parler de l'Afrique dans la BD américaine et le fait de venir en Algérie et être en Afrique pour la première fois et marcher ici cela fait vraiment plaisir.» Pour une des deux Egyptiennes invitées, l'envie est de faire une BD qui marche et qui soit bien distribuée dans le monde, qu'elle soit traduite en français aussi et parler surtout de l'Algérie. Pour les bédéistes femmes invitées cette maniée du plus grand défi, arguent-elles, est de pouvoir s'imposer comme artiste, à part entière déjà et comme bédéiste sachant que la BD est souvent considérée comme des livres pour enfant et non pour les adultes. Pour Jihane, le plus gros défi «serait de se voir distribuer dans le monde entier et pouvoir travailler partout.» Pour la jeune Canadienne «le défi est de ne pas se limiter à une vision binaire, des BD hommes et des BD femmes dans la mesure où tout le monde peut traiter de thèmes différents qui s'adressent à tout le monde.» Pour la Suédoise, il ne faut pas penser que les hommes n'écrivent que pour les hommes. Pour Alitha Martinez, enfin, l'essentiel est d'être reconnue comme artiste tout court, peu importe qu'elle soit femme ou pas.



Une BD pour changer le monde

L'après-midi, la salle de conférence du Fibda a abrité une seconde conférence tout aussi intéressante et pour cause! Elle avait comme thème: «Une BD pour changer le monde.» Pour en parler, un panel de bédéistes a été invité pour faire part de son opinion sur ce sujet. Pour y répondre, d'aucuns étaient anonymes pour dire d'emblée que c'est utopique, un titre pareil était de facto utopique, néanmoins comme le fera Salim Zerrouki, bédéiste algérien vivant en Tunisie, «on peut piquer les gens avec de l'humour pour susciter une réaction de leur part ou un intérêt, les provoquer en quelque sorte c'est ce que je fais quand je veux dénoncer l'extrémisme religieux dans ma BD notamment». Pour le bédéiste marocain Mohamed Elbellaoui, c'est l'instinct humain qui va nous rassembler, pour autant être engagé sur des questions politiques ou religieuses. Pour lui parler aujourd'hui de notion d'engagement dont se targuent selon certains artistes pour faire genre c'est obsolète. Le rejoignant sur cette idée, la bédéiste tunisienne Jihane considère que «la notion d'engagement est archaïque et à sa place il faut être authentique». Ce qu'on peut faire c'est dénoncer. Pour le bédéiste Salim Zerrouki si «on est fidèle à ses valeurs on va les retranscrire dans notre travail. On n'est pas obligé d'être engagé politiquement. Pour l'autre bédéiste tunisienne Nadia Dhab alias Dlog, l'engagement peut être du côté des jeunes par la formation notamment. A la question si la révolution du Jasmin a permis d'éclore beaucoup de caricaturistes doués d'une vraie liberté de ton en Tunisie, Salim dira «je ne sais pas si l'on est devenu nombreux après 2011, mais on est déjà...» Que faut-il faire pour changer le monde? Pour Jihane, le plus important c'est déjà de se faire connaître dans le monde. Acquérir cette reconnaissance dans un milieu qui est déjà assez compétitif. Rendre visible ces auteurs passe selon elle, par la professionnalisation des canaux de communications et d'information dont il faudra utiliser pour la promotion des auteurs de BD, notamment dans le Maghreb. Pour Salim Zerrouki qui affirme ne pas être dans la mouvance de Charlie Hebdo provoquer c'est certes sa façon de faire, mais tout en finesse sachant qu'il connaît d'où il vient et connaît bien l'Algérie, c'est pourquoi il refuse de parler de l'extrémisme religieux frontalement car «cela ne sert à rien, mais je le fais avec tact.». Si pour Jihane, l'emploi des réseaux sociaux est nécessaire pour rester visible dans le circuit, Salim qui reconnaît avoir utilisé ce canal via un blog, notamment pour se faire connaître, «tu dois te prostituer sur le Net». Réfutant cette idée de «prostitution», pour le bédéiste marocain le Net permet aujourd'hui d'échanger et de partager les expériences «C'est une ouverture sur l'Autre et tu peux faire ton autopromotion». Enfin, donnant chacun sa vision des choses sur la façon qu'aura une BD de changer le monde, Salim Zerrouki dira qu'il

«faudrait peut-être commencer par appliquer la chanson de John Lennon...»Voilà qui est dit.