GRANDE FIGURE DE LA LITTÉRATURE PÉRUVIENNE Décès d'Edgardo Rivera Martinez à l'âge de 85 ans

L'écrivain Edgardo Rivera Martènez, considéré comme l'une des grandes figures de la littérature péruvienne et auteur d'oeuvres telles que le roman «Pais de Jauja», est décédé jeudi à Lima à l'âge de 85 ans.

Le ministère péruvien de la Culture a rappelé, dans un message sur les réseaux sociaux, que Rivera Martinez avait remporté le Prix national de la culture 2013, précisant que l'écrivain est décédé chez lui dans le quartier de Miraflores à Lima. De son côté, la maison d'édition «CasLit» a également exprimé ses «condoléances» à la famille de l'écrivain, un ´´voyageur infatigable dans sa jeunesse, chroniqueur et narrateur´´. ´´Sa première publication a été le livre de contes «La Licorne» (1963) et son talent a atteint son apogée en 1982, lorsqu'il avait remporté le prix du magazine des Mil mots de la revue Caretas avec son récit principal «Ángel de Ocongate», a ajouté la maison d'édition.

Edgardo Rivera Martinez, né dans la andine de Jauja en 1933, a étudié la littérature à l'université nationale de San Marcos (Lima) et à la Sorbonne de Paris, grâce à une bourse du gouvernement français qui lui avait permis de terminer sa thèse de doctorat intitulée «Le Pérou dans la littérature de voyage des VIe, VIIe et VIIIe siècles».