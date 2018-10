LA GRANDE MAISON Prix littéraire Mohammed Dib

L'Association culturelle La Grande Maison de Tlemcen organise, sous l'égide du ministère de la Culture et avec la participation de la wilaya de Tlemcen, la 6ème session du Prix littéraire Mohammed Dib, avec le soutien majeur de l'Office National des droits d'Auteur (Onda).

Le Palais de la culture «Abdelkrim Dali» accueillera cet événement les 11 et 12 octobre avec au programme:

- remise du Prix (jeudi 11 octobre à 17h)

- Pièce théâtrale «El Batéma» par l'atelier théâtre de l'association dirigé par Kader Chelbi, Warda Baba Ahmed (jeudi 11 octobre à 19h) - Rencontres autour de la préparation du centenaire de Mohammed Dib (vendredi 12 octobre de 09h30 à 16h)

- projection expo «La Grande Maison de la Photo», projet dirigé par Houari Bouchenak (vendredi 12 octobre de 16h30 à 17h)

- concert de musique andalouse «Un legs, une continuité» par Idriss Zahmani (finaliste de Alhan wa chabab), Lila Borsali et Cheikh Toufik Benghabrit qui nous fait l'énorme honneur de sa participation exceptionnelle! (vendredi 12 octobre à 19h).