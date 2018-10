CINÉMA À LA SALLE IBN KHALDOUN Des films du monde à l'affiche

Les projections cinématographiques se poursuivent à la salle Ibn Khaldoun La salle Ibn Khaldoun ouvre ses portes pour la nouvelle saison en vous proposant un programme riche, plein de nouveaux films cinématographiques à l'échelle mondiale. L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a programmé pour vous de nouveaux rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun (16 avenue docteur Saâdane, Alger.)Pour assister à la projection de nouveaux films de cinéma de portée mondiale et hollywoodienne, selon l'ordre chronologique suivant:

Du 10 au 11 octobre 2018:

A 15h00: The Nun.

A 18h00: The Nun.

A 20h30: En eaux troubles.

Du 12 au 13 octobre 2018:

A 15h00: Maya l'abeille.

A 17h00: The Nun.

A 20h00: En eaux troubles.

Du 15 au 18 octobre 2018:

A 15h00: En eaux troubles.

A 20h00: The Nun.