PROJECTION DE «LA FORTERESSE DE BREST» À LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE Bravoure de soldats russes

Un long métrage touchant qui rappelle un épisode tragique de l'histoire de la Russie et le patriotisme légendaire...

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 74ème anniversaire de la libération de la ville de Brest (Biélorussie) lors de la Seconde Guerre mondiale, la Cinémathèque algérienne a abrité la projection du film «La forteresse de Brest» d'Alexander Kott. Ce film retrace l'attaque nazie sur la forteresse de Brest, lors de l'opération Barbarossa contre l'Urss. Cette projection s'est faite en présence du ministre de la Culture Azeddine Mihoubi et de l'ambassadeur de Russie en Algérie qui, dans un long discours, rappela cet épisode sanglant de l'histoire de la Russie et de l' histoire de l'humanité tout en regrettant que les grands pays du monde n'en prennent pas de la graine et continuent à se faire la guerre...l'histoire de ce film se situe en effet le jour de l'attaque de la forteresse de Brest par les Allemands. «Tout le monde l'attendait, mais on ne s'attendait pas qu'elle vienne aussi simplement et cruellement» raconte le narrateur qui est la voix de ce petit enfant soldat membre de la chorale de l'Armée russe. Nous sommes le 22 juin 1941. Retranchés dans la forteresse de Brest-Litovsk, à la frontière de la Pologne, environ 4000 soldats et leurs familles firent face héroïquement à la 45ème division d'infanterie allemande comptant 17.000 hommes. Mais avant la tempête, le calme. Tout semble paisible dans ce lieu ou presque.

La panique est perceptible déjà puisque on veut s'enfuir. Le récit place le décor et les personnages. Mais tout se précipite et tombe dans l'engrenage de la guerre. La veille de cette matinée fatidique -l'attaque se fait à 4h du matin- le film nous introduit dans le quotidien de certains personnages, tels ces enfants qui pêchent au bord de la rivière, ces jeunes amoureux dont l'un demande la main à sa dulcinée ce soir-là etc., mais rapidement tout bascule vers l'horreur et le film nous plonge dans des scènes tragiques et humainement dramatiques. Des scènes de batailles à la pelle, des cadavres et du sang. Voilà en gros pour résumer ce film qui met en scène deux camps qui s'affrontent à armes inégales puisque les Russes sont laissés à leur triste sort face à l'ennemi allemand beaucoup trop fort pour le vaincre. Néanmoins, les soldats russes vont faire preuve d'un héroïsme et patriotisme sans faille jusqu'à leur dernier souffle. Jamais ils ne capituleront. Le film déploie des moyens faramineux et cela se voit sur écran. Le film rend un hommage à ces soldats russes qui ont résisté pendant plusieurs jours contre l'envahisseur allemand en se retrouvant dans le total isolement. Toutefois ce qui fait sa force, à savoir les scènes de guerres, finissent par constituer sa faiblesse car trop redondantes. Le film évoque en vérité l'échec de s'en sortir, mais le courage d'avoir combattu et résisté jusqu'au bout. Les personnages crèvent l'écran. De l'émotion il yen aura dans le sacrifice des uns et la naïveté des autres. Un film sur la cruauté de la guerre et ses conséquences...