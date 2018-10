PRÉCURSEUR DE LA RECHERCHE EN TAMAZIGHT Saïd Boulifa ressuscité à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Bien avant Mouloud Mammeri, Salem Chaker, Kamel Naït Zerrad, Saïd Boulifa a été le premier à avoir jeté les premiers jalons dans le domaine de la recherche académique en langue amazighe.

Resté méconnu, pour des raisons mystérieuses, pendant des décennies, Saïd Boulifa fait désormais l'objet d'une reconnaissance et d'un intérêt sans cesse croissant, aussi bien de la part des autorités culturelles publiques que de la part des chercheurs et des animateurs du mouvement associatif dans le domaine amazigh. C'est pour maintenir la flamme de cette reconnaissance que mercredi dernier, la bibliothèque municipale de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a abrité une journée d'étude sur la vie et surtout l'oeuvre de Saïd Boulifa. Plusieurs activités ont été organisées dans cet établissement culturel par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec la direction de l'éducation de la même wilaya aussi bien au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri qu'à la bibliothèque principale de lecture publique. Une occasion pour les différents conférenciers de rappeler les axes principaux de l'apport incommensurable de Saïd Boulifa dans le domaine de la recherche en linguistique berbère. C'est le cas des chercheurs et auteurs: Saïd Chemakh, Omar Kherdja, Mohand Arkat et Hamid Bilek, entre autres. Ces derniers ont tous mis l'accent sur le travail monumental de Saïd Boulifa, qui est aussi le précurseur du choix des caractères latins pour la transcription de la langue amazighe, adoptés plus tard par Mouloud Mammeri et Mouloud Feraoun, notamment pour la transcription de poèmes kabyles de Si Mohand Ou Mhand, publiés dans un recueil par l'auteur du «Fils du pauvre». Les conférenciers ont profité de cette occasion pour rappeler en outre que Saïd Boulifa, en plus de son travail de recherche colossal sur la langue amazighe, a fait également oeuvre d'historien et de sociologue. Ses livres sur l'histoire de la Kabylie sont aujourd'hui une référence surtout quand on sait que les livres sur l'histoire ancienne de la Kabylie, écrits par des auteurs algériens, se comptent sur les doigts d'une seule main. Aujourd'hui, plusieurs décennies après sa première édition de livre de Saïd Boulifa intitulé «Le Djurdjura à travers l'histoire, de l'Antiquité jusqu'en 1830» est l'ouvrage de référence dans le domaine et il a fait l'objet d'une infinité de rééditions, faut-il le rappeler, dont la plus récente est celle faite, il y a quelques mois, par la très dynamique maison d'édition «La pensée» que dirige Mohand Arkat, lui-même romancier en kabyle, auteur de trois romans édités. Les conférenciers ayant pris part à cette journée d'étude ont insisté sur l'apport à l'écriture de l'histoire, mené par Boulifa en rappelant quelques autres ouvrages-clés de ce dernier à l'instar de «Mémoire sur l'enseignement des indigènes de l'Algérie», «Le kanoun de la zaouïa de Sidi Mansour des Ath Djennad» ainsi que «Le kanoun d'Adni». A l'unanimité les conférenciers, ayant animé cette journée d'évocation, ont mis en exergue et reconnu la rigueur intellectuelle qui caractérise l'ensemble des ouvrages de Boulifa, chose rare à l'époque de la part d'un intellectuel algérien, faut-il le rappeler. Mais c'est plus le travail de titan mené par Boulifa concernant la langue amazighe et sa transcription avec les différentes règles y afférentes qui a constitué la part du lion des interventions. En effet, Boulifa a publié les premiers ouvrages de base pour l'étude de la langue kabyle, très prématurément, à partir de 1897 avec notamment le manuel intitulé:

«La première année de langue kabyle-dialecte zaouaoua, à l'usage des candidats à la prime et au brevet de kabyle». Boulifa a édité en 1913 «Méthode de langue kabyle, cours de deuxième année» ainsi que «Textes berbères en dialecte de l'Atlas marocain» en 1908. Boulifa est l'auteur de nombreux autres ouvrages dans le domaine de la langue berbère notamment des recueils de poésies anciennes en berbère, d'Algérie et du Maroc. La journée d'étude de Tizi Ouzou a été l'occasion au public de visiter une riche exposition de photos, de documents, de coupures de presse, de livres et de revues se rapportant tous à l'oeuvre de Moh Saïd Boulifa, l'un des premiers intellectuels kabyles. Il est originaire du village Adeni dans la daïra de Larbâa Nath Irathen. Boulifa a suivi sa scolarité normalement avant de poursuivre sa formation d'instituteur à l'Ecole normale de Bouzaréah à partir de 1890. Après quoi, il a intégré la faculté des lettres d'Alger. Boulifa est décédé en 1931.