SIXIÈME ÉDITION DU PRIX MOHAMED DIB Les lauréats honorés à Tlemcen

La 6e édition du prix littéraire Mohamed Dib a été marquée jeudi soir par une cérémonie en l'honneur des trois lauréats en langues arabe, amazighe et française au Palais de la culture Abdelkrim Dali de Tlemcen. Les romans «Moul El hira» en langue arabe d'Ismail Ibrir, «Enza» de Sami Messaoudene en tamazight et «la défaite» de Mohamed Saâdoune en langue française ont été primés.

Ces trois oeuvres ont été choisies parmi une liste de neuf participants à ce concours organisé par l'association de wilaya «La grande maison» et les lauréats ont reçu un montant de 1 million DA financé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) ont indiqué les organisateurs.

La sélection de ces oeuvres a été effectuée par un jury composé de 22 membres dont des écrivains, des critiques et des universitaires. Le représentant du ministère de la Culture, Hakim Miloud a souligné, à cette occasion, que le prix Mohamed Dib a été officialisé au titre des activités parrainées par le ministère de tutelle au même titre que d'autres prix dont ceux de Assia Djebar et de Tahar Ouettar pour encourager les créateurs et les romanciers. L'année 2020 verra la commémoration du centenaire de la naissance de Mohamed Dib, un des grands romanciers algériens ayant dénoncé les pratiques coloniales françaises et contribué à la sauvegarde de la mémoire nationale, a-t-il ajouté.

La cérémonie de remise du prix a été également mise à profit pour honorer les participants à cette édition par des prix symboliques et la présentation de la pièce théâtrale «Batima» (immeuble) écrite par des jeunes adhérents à l'atelier du théâtre de l'association «La Grande Maison» dont les faits tournent autour de différences sur le mode de vie de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de leurs maisons.

Les organisateurs ont prévu le deuxième jour de cette manifestation culturelle vendredi une rencontre de préparation du centenaire de la mort de Mohamed Dib et un exposé du projet «la grande maison de la photo», ainsi qu'une soirée andalouse sur le patrimoine et la continuité animée par Idriss Zahmani qualifié à la finale de l'émission «Alhan oua Chabab», Lila Borsali et cheikh Toufik Benghabrit, a fait savoir la présidente de l'association, Benmansour Sabeha.