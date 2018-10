10E FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE Une ouverture grandiose

Le 10e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims), qui accueille la Russie en invité d'honneur, s'est ouvert samedi à Alger, avec un spectacle animé par l'Orchestre symphonique de l'opéra d'Alger, dirigé par le maestro Amine Kouider, et les voix étoffées du Sud-Africain, Thabang Senekal et la Russe Irina Tiviane, devant un public nombreux.

Pour sa soirée inaugurale, le festival, prévu jusqu'au 19 octobre à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, s'est ouvert avec la pièce «Madiba», interprétée par le baryron-basse sud-africain,Thabang Senekal, avec une voix présente, accompagnée par l'Orchestre de l'opéra d'Alger, en hommage à l'ex-Président sud-africain de 1994 à 1999, Nelson Mandela (1918-2018), héros de la lutte anti-apartheid, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Prenant le relais, Irina Tiviane, soprano-dramatique, a entonné, avec une voix suave et cristalline, quelques pièces écrites par de célèbres compositeurs russes, Ilitch Tchaïkovski et Vasily Solovyov, notamment, avant de restituer, en duo avec le baryton-basse sud-africain, le génie créatif de Wolfgang Amadeus Mozart et Giuseppe Verdi.

L'Orchestre de l'opéra d'Alger s'est à son tour distingué, lors de la deuxième partie de la soirée, interprétant les quatre mouvements de la 7e Symphonie de Ludwig Van Beethoven, pour conclure dans l'euphorie avec «Ouretsrou» et «Abdelkader ya Boualem», en hommage à Djamel Allem et Rachid Taha, deux grands artistes algériens, récemment disparus, auxquels le 10e Festival culturel international de la musique symphonique est dédié. le public a savouré tous les moments du spectacle dans la délectation.

Auparavant, le commissaire du 10e Festival culturel international de musique symphonique, Abdelkader Bouazzara, souhaitant la bienvenue aux officiels et au public, a exprimé son bonheur de voir le festival, «prendre toute la place qui lui revient», avant de céder la parole au ministre de la Culture qui a prononcé l'allocution d'ouverture.

Lors de ce festival, des ensembles venant de Syrie, Russie, Espagne, Corée du Sud, Ukraine, Autriche, Italie, Tunisie, Japon, Tchéquie, Afrique du Sud, France, Allemagne et Chine, vont se succéder sept jours durant, dans des répertoires variés de la musique et de l'opéra universels. Au rythme d'une programmation de deux à trois concerts par soir, le festival a prévu en marge des spectacles, des master class programmés à l'Institut national supérieur de musique (Insm).