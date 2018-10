ISSAM KOFFIVI MAWUTO ASSEM, ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR TOGOLAIS, À L'EXPRESSION "Les super-héros africains il n'y en a pas beaucoup"

Par O. HIND -

Faire rêver sur l'Afrique à travers des livres de BD qui racontent notamment les mythes et légendes populaires d'Afrique est l'objectif de sa maison d'édition qui travaille doucement, mais sûrement. Elle s'appelle Ago Média. Aujourd'hui elle a à son actif une vingtaine de titres de BD. Son représentant et directeur était présent à la onzième édition du Festival de la bande dessinée qui s'est tenue à Alger du 2 au 6 octobre 2018. Lui est écrivain de livre pour enfants et il est devenu éditeur par la force des choses. Il nous parle ici de sa présence au Fibda, ce qu'il pense de cette édition et de l'importance des super-héros africains dans le monde de la bande dessinée. Nous l'avons interviewé, faut-il le noter le premier jour du Fibda...



L'Expression: Vous êtes de retour cette année au Fibda après 4 ans. Quel regard portez-vous déjà sur le Fibda de cette année et qu'apportez-vous de nouveau?

Issam Koffivi Mawuto Assem: Le Fibda est un très grand festival international. C'est l'occasion pour nous de faire des rencontres aussi bien avec les Algériens qu'avec les gens du monde entier. On y va sans problème de visa; organiser un festival de cette ampleur et faire en sorte qu'il s'est installé dans la durée, c'est déjà une réussite. Tout ce que vous voyez là ce sont des nouveautés. La dernière fois j'avais un seul livre qui est «Haïti mon amour» qui est en rupture de stock. (Le récit se déroule à Port-au-Prince, sur fond de séisme du 12 janvier 2010 et le héros est un petit garçon des rues, Ndlr)

Tous les livres que j'apporte sont des nouveautés. J'ai des livres sur des super-héros africains et sur histoire de l'Afrique. Des livres sur mon pays et des livres sociaux qui parlent un peu de tout. Parmi ces livres il y a «si le Togo mettait dessinée» c'est une façon de raconter l'histoire à travers la bande dessinée et enfin il y a Scarf qui est notre super héros africain qui renaît. C'est un super héros qui défend les enfants. Il a un super pouvoir, c'est son écharpe autour du coup qui s'allonge à infini. C'est vrai qu'en matière de super héros africain il yen a pas beaucoup. Il y a eu Black Panther qui a fait un tabacs au cinéma..

C'est à l'occasion justement de ce film qu'on a sortie Scarf aussi au lancement du film au mois de février dernier. Je pourrai dire que Black Panther et un super héros dans l'action se déroule en Afrique mais crée par mes américains. Les super-héros africains dans le monde il n'y en a pas beaucoup.



Qu'avez-vous pensé justement de ce film dont une certaine critique l'a jugé mauvais dans le sens où il donne une mauvaise image, finalement de l'Afrique?

Les gens ne connaissent pas l'histoire. Black Panther a été créé dans les années 1960 au moment où les Américains ne pensaient pas plus mal de l'Afrique que ce qu'ils ont montré. Et puis, c'est une fiction. Pour qu'il y ait de l'action il faut qu'il y ait du conflit.

Dans la réalité il y a beaucoup de conflits en Afrique. Que ça fasse comprendre aux gens qu'il y a des conflits en Afrique je ne vois aucun problème à ça. S'ils veulent qu'on dise du bien d'eux ils n'ont qu'à dire eux-mêmes du bien d'eux. Partout dans le monde où ils vont, ils disent que ça ne va pas chez eux. Et ils demandent le droit d'asile. Pour moi ils ne peuvent pas se plaindre qu'on dise du mal d'eux si eux passent leur temps à dire que ça ne va pas chez nous.



Depuis tout ce temps avez-vous pensé à vous lancer dans la coédition avec l'Algérie?

On a essayé de faire une coédition avec Lazhari Labter, mais cela n'a pas abouti. Pour le moment j'entreprends des contacts. Et c'est possible qu'on fasse des coéditions bientôt. Pour l'instant, le seul contact que j'ai eu, c'est quelqu'un pour faire la traduction d'une BD en français et en arabe pour que mes livres soient accessibles au public d'ici.