AUTEUR DE «L'HISTOIRE DE TIZI OUZOU» Mohamed Seghir Feredj revient aujourd'hui

Par Aomar MOHELLEBI -

A l'occasion du quinzième anniversaire du décès de l'historien, écrivain et chercheur Mohamed Seghir Feredj, le 16 octobre 2003, ses anciens compagnons et amis de la ville de Tizi Ouzou ont pensé à lui en lui dédiant deux journées d'études où toute son oeuvre sera revisitée et décortiquée à partir d'aujourd'hui, mardi. Un hommage mérité sera donc rendu aujourd'hui, mardi et demain à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou par l'Association des anciens scouts et amis des scouts de la ville de Tizi Ouzou à l'un des plus grands intellectuels de la région: le regretté Mohamed Seghir Feredj. Les organisateurs de cet événement, qui s'étalera sur deux journées, ont voulu rendre hommage à celui qui a écrit le livre, considéré comme une référence sur l'Histoire de la ville de Tizi Ouzou et de ses environs, également auteur de nombreuses autres études historiques, malheureusement inédites jusqu'à ce jour pour des raisons qui restent inconnues. Les organisateurs de cet événement ont voulu placer cet hommage sous le slogan de «Tizi Ouzou, histoire et mémoire». Il sera ponctué par une journée d'étude sur l'oeuvre et la vie de Mohamed Seghir Feredj qui sera animée par plusieurs chercheurs, écrivains et conférenciers. Ainsi, la première journée de cet hommage, aujourd'hui, sera consacrée à un rassemblement de l'ensemble des invités au niveau de la Maison de la culture de la ville qui sera suivi d'un déplacement vers le cimetière de Mdouha où est prévu un recueillement et un dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe du défunt. Quant à la journée d'étude, elle aura lieu demain à partir de 9 heures à la Maison de la culture en plus d'une exposition de photos et de livres du regretté Mohamed Seghir Feredj. Une autre exposition de photos sur Tizi Ouzou est programmée grâce au concours de cinq personnalités de la ville, à savoir Youcef Merahi (écrivain poète), Mohamed Attaf (écrivain), Mustapha Rafai (ancien joueur de la JSK), Omar Cheikh (libraire) et Belkacem Haouchine (médecin). La série de conférences débutera avec une intervention de Mustapha Rafai, président de l'association des anciens scouts et amis des scouts de Tizi Ouzou. Après quoi, l'universitaire Omar Hachi animera la première conférence sur le thème «Mohamed Seghir Feredj à travers quelques pièces d'archives». «Qu'est-ce qu'un historien en Algérie?» est le thème de la deuxième intervention qui sera faite par Fouad Soufi. Après un témoignage qui sera apporté par Rabah Kebdi, Fella El Kechai-Moussaoui animera une autre conférence ayant pour thème: «Approche analytique et critique de l'ouvrage de Mohamed Seghir Feredj, histoire de Tizi Ouzou». Dans l'après-midi, l'universitaire Mohamed Dahmani animera une communication sur la contribution de Mohamed Seghir Feredj à la connaissance de l'histoire de la ville de Tizi Ouzou avant que le romancier Mohamed Attaf ne prenne le relais pour évoquer longuement et dans le détail la biographie de Mohamed Seghir Ferredj. La misère d'avant, pendant et après la guerre de Libération nationale dans laquelle avait vécu Mohamed Seghir Feredj ne l'a pas empêché de se retourner vers la lecture pour aiguiser ses connaissances car n'ayant pas pu aller très loin dans ses études à l'école. Cette dernière, Mohamed Seghir Ferredj l'avait quittée après l'obtention de son certificat d'études primaires. L'écrivain devait retrousser les manches pour travailler avec son père afin de subvenir aux besoins de la famille. En excellent et persévérant autodidacte, Mohamed Seghir Feredj, au bout de quelques années finit par maîtriser parfaitement aussi bien l'arabe que le français. Il opte toutefois pour la langue française pour mener ses recherches en histoire, entre autres. Dès 1930, Mohamed Seghir Feredj adhère à toutes les organisations culturelles qui avaient pignon sur rue à Tizi Ouzou et participe activement aux activités des scouts de la même ville qu'il dirigea d'ailleurs par la suite. Après l'indépendance, en 1969, il crée la Société d'études historiques et humaines de la Grande Kabylie dont le but consistait à glaner le maximum de documents écrits sur le passé de la région. En 1973, Mohamed Seghir Feredj fonde l'Association d'études historiques et archéologiques de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est cette dernière qui a été à l'origine de la commémoration, en 1990, du 350ème anniversaire de la création de la ville de Tizi Ouzou en 1640. En plus de dizaines d'articles pointus écrits dans divers journaux, Mohamed Seghir Feredj publie enfin sa première étude historique intitulée: «Fadhma N'soumer et sa résistance à la conquête française en Algérie.» Cette étude a été éditée dans la «Revue d'Histoire Maghrébine» à Tunis en juillet 1979.