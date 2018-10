ONDA-PALAIS DE LA CULTURE Hommage à l'artiste Ouazib Mohand Ameziane

Eurl Maria Productions en partenariat avec l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, organisent un spectacle au Palais de la culture Moufdi Zakaria le vendredi 19 octobre à 17h00 en hommage à l'artiste Ouazib Mohand Ameziane. Ouazib Mohand Ameziane est né au maquis d'une famille révolutionnaire en 1958 à Bounaâmane dans la daïra des Ouadias (Iwadhiyen), il a commencé sa carrière artistique en 1974. Révélé au grand public grâce à l'émission radiophonique Micro caché de Mejahed Mouhoub lors d'un concert associatif organisé dans la salle de cinéma de Birkhadem à Alger. Ouazib a fréquenté par la suite les grandes voix de la radio Chaîne 2 telles que Si Smaïl, Mejahed Mouhoub et aussi Kaci Tizi Ouzou qui a pris en main la carrière artistique de Ouazib.

Par la suite il s'est donné au théâtre radiophonique avec les artistes Nouara, Djamila, Drifa, Mhenni, Ammar Ouyacoub, Bouaraba et Arezki Nabti. En 1976 il sort deux disques (deux chansons). En mai 1978 il est pointeur dans l'émission Les chanteurs de demain et c'est dans ce cadre qu'il a fait connaissance de Matoub Lounès qu'il a pu aider à repasser dans cette émission. Juste après il est incorporé dans les rangs de l'Armée nationale populaire pour accomplir son Service national. Pendant les dernières semaines de son Service national il a composé une de ses meilleures chansons Ayidurar. Cette chanson est sortie en 1980. Depuis son enfance à ce jour Ouazib continue à être le militant de la chanson amazighe, il a fait partie des associations culturelles et du mouvement associatif où il a connu des grandes figures comme Bessaoud Mohand Arab, Mohand Ouharoun et aussi Bahbouh Lahcen. Ouazib Mohand Ameziane est membre de l'Onda depuis 42 ans durant lesquels il a donné environ 400 chansons au répertoire kabyle. L'artiste Ouazib Mohand Ameziane animera une conférence de presse le 17 octobre 2018 à 11h00 à la salle du Palais de la culture Moufdi Zakaria.