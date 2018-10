L'ANEP DÉVOILE SES NOUVEAUTÉS EN PRÉVISION DU SILA 2018 33 nouvelles publications

Par O. HIND -

Le président-directeur de l'Anep animant le point de presse

«De l'auteur au lecteur» est le slogan reconduit par notre entreprise pour cette 23e édition Sila avec un intérêt particulier pour le livre jeunesse et la parution d'une nouvelle collection...» dira M.Amine Echkir le président-directeur général de l'Anep.

L'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep) a animé hier un point de presse à la librairie Chaib Dzair afin de présenter les nouveautés de l'Anep au prochain Salon international du livre d'Alger placé sous le thème. «De l'auteur au lecteur». La conférence de presse tenue par le président-directeur général de l'Anep monsieur Amine Echikr, Assia Baz directrice d'édition à l'Anep et Sid Ali Sakhi en tant que consultant. D'emblée c'est M.Echkir qui a ouvert le débat invitant la presse à poser toutes les questions y compris en relation avec la publicité. Affirmant être à l'aise face à cette question, il fera remarquer que l'Anep ne fait que recueillir de la publicité auprès des opérateurs économiques et avec la crise il y a de moins en moins de publicité. Côté nouveautés, hormis les livres d' histoire qui sont la particularité éditoriale de l'Anep, le paquet a été mis cette année pour le Sila sur une collection destinée aux enfants et à la jeunesse. «Des noms et des repères de l'histoire de l'Algérie», une série débutée par l'époque romaine, destinée à la génération montante comme référence à nos racines algériennes ancrées dans notre histoire. L'essai, le roman, la nouvelle et les beaux-livres y trouvent leur place également. Il s'agit en effet des classiques de l'Antiquité de l'Algérie avec les grands noms de livres qu'on connaît, y compris L'Ane d'or d'Apulée. Des ouvrages destinés aux enfants, écrits par des universitaires dans un style pédagogique. Aussi, nous apprenons que cette année il n'y aura pas de livre en langue amazighe en raison de l'absence de dépôt de manuscrits dans cette langue. Outre le roman dans la langue arabe et français qui continuera à exister au Sila, le directeur de l'Anep insistera sur l idée de soutenir le Grand Prix du roman Assia Djebar. Côté animation, outre les ventes-dédicaces habituelles que connaît le Sila, le stand de l'Anep abritera la présentation de deux ouvrages. L'un est une autobiographie signée par Hamid Zouba qui était parmi les premiers joueurs dans l'équipe du FLN en 1958 et qui a eu un parcours très intéressant. Ahmed Bessol Laouari présentera, pour sa part, une encyclopédie du football algérien. «Ce sera pour nous l'occasion de dire que le football n'est pas un simple sport. C'est un élément fédérateur qui peut beaucoup jouer dans le rapprochement des gens puisque le football rassemble. En tant qu'éditeur, on peut utiliser le football pour faire aimer la littérature et les débats.» Aussi, a t-on fait savoir que les rencontres hebdomadaires de l'Anep vont se transformer au courant de l'année en colloques trimestriels avec des professionnels et universitaires traitant des problèmes de fond du livre. «Nous sommes d'abord une entreprise publique, nous répondons aux exigences du pouvoir public, notre client, mais on perd quand on veut dispenser nos livres dans les autres librairies, on nous demande de payer. Néanmoins, on veut offrir aux lecteurs des livres, c'est notre objectif premier», dira M. Echkir. Pour Sid Ali Sakhri répondant à la question sur la cartographie du lectorat qui manque: «Un éditeur comme nous a besoin en effet de visibilité. Ce travail impute au Cnel (Centre national du livre et au Sila.»