BLIDA La librairie Mauguin rouvre ses portes

L'imprimerie Mauguin de Blida va rouvrir sa librairie. L'établissement historique qui existe depuis 1857 et qui se dresse à la place du 1er Novembre était menacé d'extinction après la fermeture de la librairie en 2008 et le décès de sa gestionnaire Chantal Lefebvre en 2015. C'est à travers une annonce de l'institut français d'Alger sur Facebook que l'information a été donnée.

La maison Mauguin compte remettre en place sa librairie et continuer d'assurer la qualité de la vie littéraire de la ville. L'équipe de l'institut français a d'ailleurs visité le lieu en compagnie de l'ambassadeur français Xavier Driencourt. L'imprimerie a elle-même confirmé l'information.