ETABLISSEMENTS ART ET CULTURE A l'affiche à la salle Ibn Khaldoun

L'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger a programmé pour vous de nouveaux rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun (16 avenue docteur Saâdane, Alger) pour assister à la projection de nouveaux films de cinéma de portée mondiale et hollywoodienne, selon l'ordre chronologique suivant:

Du 19 au 20 octobre 2018:

A 15h00: Maya l'abeille.

A 17h00: The Nun.

A 20h00: En eaux troubles.

Du 22 au 25 Octobre 2018:

A 15h00: The Nun.

A 20h00: En eaux troubles.