THE ELECTRIC BIVOUAC FESTIVAL Taghit au rythme de la musique électro

La ville de Taghit accueille du 1er au 3 novembre la première édition de cet évènement qui se veut distrayant, mais aussi solidaire pour la promotion de la sauvegarde de l'environnement et du patrimoine...

Un évènement culturel et touristique ouvert à un public large. De quoi s'agit? De trois jours de spectacle, mais pas que. Des artistes et des DJ sur une scène pour animer un spectacle haut en couleur. Rappelons que cet événement est organisé par Mouv Event's qui a déjà à son actif le Festival Of Colors Algeria et le lancement du Bubble foot en Algérie. The Electric Bivouac Festival a pour sa part non seulement une vocation artistique, mais aussi touristique dans le sens où il tend à promouvoir les sites insolites de l'Algérie à travers la musique électronique. Il a pour objectif aussi de proposer un séjour d'échanges et d'activités culturelles, afin de créer une belle dynamique dans la région de Taghit. Ce festival permettra à tous les acteurs socio-économiques de la région de profiter d'événements et de favoriser le développement du tourisme local et solidaire à Taghit connue comme l'une des villes les plus visitées au Sud algérien. Pour sa première édition «Electric Bivouac» a choisi de faire découvrir une région riche en histoire et connue pour sa beauté naturelle. Les participants à cette manifestation seront amenés à être sensibilisés à la promotion de la richesse de la culture de la ville (visite des lieux culturels, sollicitation de conteurs de la région, musiciens et danseurs traditionnels, explication des rites des différentes étapes de la vie, etc.). Aussi, à connaître le processus des dattes depuis la cueillette, participer à la promotion de la musique électronique au Sud algérien. Les femmes de la ville vont cuisiner des plats traditionnels typiques de la région. «Ceci est une condition d'un tourisme solidaire dans les règles de l'art», affirment les organisateurs. Le programme des journées à Taghit sera bien éclectique. «Une édition vertigineuse où les musiques électroniques seront à l'honneur dans toutes leurs largesses et leur créativité. Jouées live ou en DJ sets, techno, minimal, tech-house, progressive, trance, drum'n bass, ambiant, hardtek et même électro-gnawi... Le rendez-vous sera donc donné aux amateurs et aux amoureux de la musique électronique à côté des dunes de Taghit avec les meilleurs DJ du moment.» peut-on lire aussi dans le dossier de présentation de cet important événement musical dans le désert de cette année. Côté line-up on notera les noms des DJ Tarik, Astro deepak, Randall et ce pour le premier soir. La seconde journée verra se produire en soirée les DJ Hidcham, Twelve et Mino Safy. Le troisième soir, les jeunes et autres habitants de la ville auront le privilège d'assister à un très beau plateau de DJ composé de Yane, Sami Beats et en guest pour la première fois en Algérie, la djette Paloma Colombe. Les journées seront plus souvent animées entre ateliers en tout genre, tournoi de volley-ball, des sorties culturelles et autres loisirs en option (hameau, Quad, bubble foot, para moteur, tir a l'arc shooting, photo etc.) «Nous estimons que la richesse touristique que renferme l'Algérie se doit d'être exploitée positivement. Notre initiative s'inscrit dans l'esprit du tourisme social et solidaire ainsi que la promotion du tourisme local en Algérie» achèvent de souligner les organisateurs. Un événement bien intéressant qui mérite le déplacement. Notons que les départs auront lieu de Béjaïa, Alger et Oran.