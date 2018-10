EN AVANT-PREMIÈRE AU 23E SILA 2018 Le Soleil en fin de journée Chems el-‘achiya

Par Sid Ali MEDDOUR -

Kaddour M'Hamsadji, notre ami, âgé de 85 ans, et un des doyens de nos écrivains, fait paraître à l'Office des Publications Universitaires (OPU), un nouvel ouvrage littéraire.