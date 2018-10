APPEL À FILMS Festival du 1er film documentaire méditerranéen de Tunis

L'Association Cinéma Documentaire Tunisien organise pour la fin de l'année 2018 le Festival «premier film documentaire méditerranéen», un événement destiné aux jeunes talents qui pourront y présenter leurs premières oeuvres documentaires. C'est dans ce contexte que l'association fait un appel à film jusqu'au 30 octobre. C'est à la fin du mois que se clôtureront les inscriptions au festival premier film documentaire méditerranéen. L'événement, destiné aux jeunes réalisateurs méditerranéens désireux de donner une amorce sérieuse à leur carrière, aura lieu à Tunis du 26 au 29 décembre. Les inscriptions se font sur Internet en remplissant un formulaire qui demandera des informations sur votre film, sur vous-mêmes, sur votre boîte de production et sur votre distributeur (si le film est distribué). Par ailleurs, l'organisation met à disposition le règlement du festival qui est consultable sur la page Facebook de l'Association cinéma documentaire tunisien. Il est à noter que ne seront pris en compte que les productions postérieures au 1er janvier 2016. Rappelons que le festival aura lieu à Tunis du 26 au 29 décembre prochains et que les inscriptions seront clôturées le 30 octobre. Il est possible de s'inscrire ici, et de consulter le règlement du festival ici. associationcinemadocutunisien@gmail.com pour plus d'informations.