LANCEMENT DU «PUPITRE» Ecole de théâtre et d'écriture créative à Alger

Un nouvel établissement offrant des ateliers de théâtre et d'écriture créative a annoncé son ouverture prochaine à Alger-Centre nommée «Le Pupitre», cette nouvelle école de théâtre propose d'accueillir aussi bien les jeunes désireux de se lancer dans le théâtre ou dans l'écriture que les plus jeunes encore (9-11 ans).Les ados, les adultes et les seniors ne seront pas en reste chez «Le Pupitre» puisque des cycles dédiés (Fantasy, science-fiction) à eux seront programmés, du côté des ateliers d'écriture. Ces derniers aborderont le processus d'écriture d'un récit et ce, à travers «l'articulation d'idées, sentiments et souvenirs pour en tirer une histoire», «la création d'un univers narratif, de personnages et d'intrigues» ainsi que la «Maîtrise du langage». Concernant les cours de théâtre, ils s'adressent aux comédiens débutants ou confirmés dont l'âge est égal ou dépasse 16 ans. Ils auront à apprendre «la maîtrise de la respiration et de la voix»,«le perfectionnement de la diction» sans oublier «l'expression corporelle et le jeu d'acteur».

Le Pupitre ouvre ses portes lors d'une inauguration officielle le jeudi

25 octobre au 25 bd. Zighoud-Youcef (Alger-Centre).

Les inscriptions sont possibles à partir d'aujourd'hui au siège de l'école. Pour amples informations vous pouvez écrire à: lepupitre.alger@gmail.com ou/et en suivant la page Facebook du Pupitre.