CENTRE DES ARCHIVES NATIONALES D'ALGER Une exposition sur le patrimoine audiovisuel

Le Centre des Archives nationales organise, depuis le début du mois d'octobre à l'annexe d'Alger-Centre, une exposition sur le patrimoine audiovisuel. Organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la préservation du patrimoine audiovisuel (27 octobre), cette expo retrace à travers une vingtaine d'affiches, grand format, l'histoire de la photographie et de la caméra, en illustrant notamment des périodes de la guerre de Libération nationale et des symboles de la résistance algérienne. Sous les thèmes «Le cinéma et l'écriture de l'histoire», «Rôle de la photographie dans la préservation des évènements de l'Histoire» et «L'avènement et le développement du cinéma», cette exposition vise à faire connaître au public l'histoire de l'audiovisuel et à le sensibiliser à l'importance des archives dans la sauvegarde de la mémoire des sociétés, selon Mme Souad Bentir, chef de service de la valorisation des Archives nationales. Cette exposition reste ouverte au public jusqu'à la fin du mois en cours.