9E ÉDITION DU FITB Sid-Ahmed Agoumi à l'honneur

Par Boualem CHOUALI -

La ville la plus culturelle de Yemma Gouraya s'apprête à vivre une soirée exceptionnelle ce soir à l'occasion de l'hommage national, voire international, à une icône culturelle et artistique, l'artiste comédien Sid-Ahmed Agoumi. Le public du Festival international du théâtre de Béjaïa est convié aujourd'hui à la cérémonie de clôture de la 9ème édition du Fitb qui se tiendra aujourd'hui à 19 heures à la grande salle du théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa. Une cérémonie qui se tiendra en l'honneur de Sid-Ahmed Agoumi l'invité d'honneur de cette nouvelle édition. Une touche du nouveau commissaire du festival Slimane Benaïssa qui prône la politique d'honorer un artiste de son vivant en signe de reconnaissance et gratitude pour son talent et son parcours. Cette nouvelle édition dédiée aussi à la mémoire de feu Djamel Allam aura ainsi tenu toutes ses promesses sur tous les plans, aussi bien en matière de représentations théâtrales que sur le plan hommage. La mise à l'honneur de Sid-Ahmed Agoumi sera l'oeuvre de ses amis et de sa famille artistique à l'instar de Slimane Benaïssa, Omar Guendouz, Ahmed Cheniki, entre autres. Au programme, une projection d'un film de 22' de Rachid Aissani sur la vie et l'oeuvre de l'artiste, de deux témoignages de Cheniki et Nadjim Stambouli et bien évidemment de celui de son compagnon de scène Slimane Benaïssa. Il sera aussi question d'une saynète à trois entre l'intéressé et ses deux autres complices Omar Guendouz et Slimane Benaïssa. En somme, une cérémonie qui se veut sobre et intime.