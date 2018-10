MUSÉE NATIONAL PUBLIC DES BEAUX-ARTS 2ème Salon de l'art de la céramique

Le 2ème Salon de l'art de la céramique se tient actuellement au Musée national public des beaux arts à Alger, rassemblant 29 céramistes venus de différentes régions du pays. Placé sous le thème «Les mains d'Algérie», le salon verra l'exposition de 300 pièces artistiques inspirées de la céramique islamique et notamment ottomane avec «une touche artistique spéciale à chaque artisan», indiquent les organisateurs de cette édition. Carreaux, tableaux, récipients, fontaines, pots et plusieurs produits en céramique aux couleurs splendides et aux formes diverses destinés à la décoration seront exposés lors de ce rendez-vous visant à «valoriser» ce type d'artisanat et à «échanger les expériences et les expertises», permettant ainsi aux intéressés et au grand public de découvrir les talents et le savoir-faire que recèlent ces artistes. Les artistes participants à cette manifestation sont membres de «l'Association nationale des céramistes et potiers (Ayadi El Djazaïr), fondée en 2013 rassemblant des céramistes de 15 wilayas», a indiqué le président de cette association, Samir Brahimi.

Plusieurs artisans se sont accordés sur la bonne et haute qualité des produits algériens inspirés des traditions. Ayant un parcours de trente ans dans l'artisanat, M. Haddaoui a appelé les responsables concernés à assurer «des espaces communs» regroupant des artistes «professionnels», comme c'est le cas dans plusieurs pays connus pour l'art de la céramique, à l'image de la Turquie et de l'Espagne. Cette seconde édition se poursuivra jusqu'au 19 novembre prochain.