9EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THEATRE DE BEJAÏA Sid-Ahmed Agoumi à l'honneur

Par Boualem CHOUALI -

Sid Ahmed Agoumi un acteur et du charisme

La ville culturelle de Yemma Gouraya fait honneur à un monument du théâtre national, une symbolique de taille qui honore son histoire et son statut de carrefour des civilisations.

La soirée de clôture de la 9ème édition du Festival international du théâtre de Béjaïa a été une occasion de faire honneur à Sid-Ahmed Agoumi, ce monument de la culture algérienne. Un honneur taillé à sa juste valeur par les organisateurs de cette nouvelle édition. Une nouvelle touche, en somme, à inscrire à l'actif de Slimane Benaïssa le nouveau commissaire du Festival international du théâtre de Béjaïa qui prône la politique de faire honneur à l'artiste algérien de son vivant à chaque nouvelle édition. Ce fut le cas justement cette année avec le mieux placé et le mieux indiqué sur la scène du théâtre, mais aussi télévisuelle et cinématographique nationale. L'honneur fait à Sid-Ahmed Agoumi était sobre à la hauteur d'un artiste, comédien humble. L'hommage a commencé par la projection d'un film de 26', l'oeuvre du réalisateur Ali Aissaoui, qui a su raconter d'une manière la plus succincte la vie l'artiste, de l'icône de la scène artistique nationale. En effet, un film qui nous raconte Sid-Ahmed Agoumi depuis ses premiers pas dans le monde de l'art et de la culture. Une projection qui a été suivie par trois témoignages de ses proches compagnons. Il s'agit de Ahmed Cheniki, professeur à l'université de Annaba, un spécialiste du théâtre algérien, notamment le théâtre Katebien qui a su en quelques mots parler d'un grand artiste, comédien, homme du 4ème et 7ème art par excellence «Sid-Ahmed Agoumi est un grand monument, il représente à lui seul le pilier du fondement de notre théâtre national» avait-il asséné, avant de laisser place à l'autre comédien, Ahmed Benaïssa pour faire lecture d'un texte-hommage de Nadjim Stambouli, l'écrivain journaliste qui a le plus fréquenté et suivi la carrière de Sid-Ahmed Agoumi. Vint par la suite le témoignage de celui qu'il a le plus cotoyé sur les planches des théâtres aussi bien au niveau national que sur le plan international, Slimane Benaïssa en l'occurrence. «Je viens témoigner mon respect, ma gratitude et mes amitiés à celui qui est monté sur scène avec moi plus de 1200 fois à travers le monde de l'Afrique à l'Europe, des Amériques à l'Asie en passant par l'Orient et le Moyen-Orient. On n'aurait jamais réussi à faire ce parcours sans l'amitié qui nous relie. 'Babour Gherak'' n'aurait jamais eu ce succès qu'on lui témoigne sans cette amitié qui nous relie, nous, les trois comédien, Omar Guendouz, Sid-Ahmed Agoumi et moi-même» a déclaré le commissaire du festival du théâtre de Béjaïa. Comme il a l'habitude de le faire, Benaïssa appelle Sid-Ahmed Agoumi à le rejoindre sur la scène sous un tonnerre d'applaudissements chaleureux. Toute la salle était debout pour accueillir comme il se doit le monument de la scène théâtrale nationale, Sid-Ahmed Agoumi qui a eu du mal à retenir on émotion, lui qui a, tout le temps su les maîtriser notamment sur les planches. «Je suis flatté et heureux, d'autant que cela va se passer dans une ville de culture et de civilisation millénaire... Que demander de plus» avait-il déclaré avant de plonger dans la lecture d'un texte de Benaïssa écrit pour lui en cette circonstance «nous ne sommes pas des héros, juste des comédiens braves et honnêtes».