BIBLIOTHÈQUES TRADITIONNELLES DU SUD Plus de 35 000 manuscrits conservés

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a fait état, mardi à Alger, de 35 000 à 40 000 manuscrits conservés dans les bibliothèques traditionnelles dans le sud du pays, en sus de 5 000 autres recensés à la Bibliothèque nationale (BN). Invité de la Chaîne (1) de la radio algérienne, Mihoubi a précisé qu'il était impossible à l'heure actuelle de recenser le nombre exact des manuscrits sauvegardés dans les bibliothèques traditionnelles du Sud, ajoutant que ses services s'employaient à en déterminer le nombre avec les propriétaires de ces bibliothèques. Il a rappelé dans ce sens que l'environnement au Sahara «est plus adéquat» pour conserver ces manuscrits, notamment dans les wilayas d'El Bayadh, Béchar, Adrar et Timimoune. Il a appelé également les propriétaires de ces bibliothèques à collaborer avec les services culturels spécialisés, pour leur permettre de procéder à l'entretien, le recensement et la numérisation de ces manuscrits. Mihoubi a fait savoir également que la loi 04/98 sur la protection du patrimoine culturel, «est en phase finale» et prévoit des dispositions particulières pour le traitement des manuscrits.