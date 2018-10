ECOLE DES BEAUX-ARTS Sous le signe de l'octobre rose

La campagne de sensibilisation sur le cancer du sein est l'occasion pour l'Association culturelle pour la promotion de la musique & des Arts chorégraphiques de reconduire son concept Sciences'Arts. Ainsi, pour son acte III, l'Acpmac et l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts d'Alger s'associent pour organiser ce jeudi 25 octobre à partir de 14h00 une journée de sensibilisation avec au programme une installation artistique (peintures et sculptures inspirées sur le sujet, réalisées par les étudiants de l'Esba), suivie d'une conférence débat animée par des personnalités médicales, artistiques et sportives