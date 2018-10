OPÉRA D'ALGER Présentation de "Arlecchino servitore di due padroni"

Dans le cadre du programme culturel «Italia Culture Mediterraneo» et sous le patronage de Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture l'ambassade d'Italie, l'Institut culturel italien d'Alger et l'opéra Boualem Bessaïh présentent un chef-d'oeuvre du théâtre italien «Arlecchino servitore di due padroni» «Arlequin serviteur de deux maîtres» de Carlo Goldoni. Une mise en scène de Giorgio Strehler et une production Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa. Cela aura lieu à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh ce jeudi 25 octobre 2018, à 18h00. Fermeture des portes à 18h10. Pièce de théâtre version originale sous-titrée en français. L'entrée est payante. L'Institut italien met à disposition une navette gratuite au départ de l'Institut pour l'opéra à 16h30 précises. Pour plus d'informations: 021 92 38 73 - 0770 11 33 01 - 023 28 93 63 ou arlecchinoiicalgeri@gmail.com