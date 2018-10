40ÈME JOUR DU DÉCÈS DE DJAMEL ALLAM L'enfant prodige revient dans sa ville natale

Par Boualem CHOUALI -

L'enfant prodige de la ville la plus culturelle de yemma gouraya revient dans sa ville natale ce week-end.

Il ne revient pas seul puisqu'il a invité tous ses amis, les compagnons de scène, les membres de sa famille et même les autorités officielles aussi bien au niveau local, national qu'international. Il revient pour marquer sa présence à jamais dans les esprits des béjaouis et des algériens d'ici et d'ailleurs. Il revient pour nous dire que mon esprit restera présent parmi vous,même si mon corps a été mis sous terre un certain mardi 18 septembre 2018 après que son l'âme l'a quitté un 15 septembre de la même année. C'est dans cet état d'esprit justement qu'est organisée la commémoration du 40ème jour de sa mort. En effet, les funérailles constituent généralement la dernière occasion pour dire adieu à une personne décédée qui nous est chère. Ainsi, toute la famille et amis se réunissent pour ce moment douloureux. Mais celles de Djamel Allam ont provoqué en nous, les membres de sa famille, ses amis, ses compagnons de scène la volonté de perpétuer le recueillement pour faire vivre son esprit à travers ses oeuvres artistiques sur tous les plans. A cet effet, le comité chargé d'organiser ses funérailles s'est donné la tâche de continuer son action afin de commémorer le 40ème jour de son décès à travers un programme riche et varié. Un programme voulu par les organisateurs sobre et humble à la hauteur du défunt artiste qui a marqué la scène artistique locale et nationale, voire même internationale. Un programme qui s'étalera sur deux jours, les 25 et 26 octobre 2018.

La manifestation débutera par un recueillement sur sa tombe à partir de 9h avant de rejoindre la salle de la cinémathèque pour une projection vidéo sur la vie et l'oeuvre du défunt. Elle sera suivie par une table ronde témoignage dans la même salle avec la présence des gens qui l'ont côtoyé et l'ont accompagné dans sa vie d'artiste et homme de cinéma. La soirée du jeudi sera consacrée à «Medeh, rencontre religieuse» sur la terrasse du théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa. En parallèle de ses activités il est question d'impliquer les écoliers de la commune de yemma gouraya pour faire de cette journée du jeudi 25 octobre une journée hommage à l'icône de la chanson kabyle et algérienne. ainsi, les 49 écoles de la commune de yemma gouraya vont organiser à la même heure, soit à 13h 30 mn une minute de silence suivi de l'interprétation de la fameuse chanson «Mara Dyoughal» en compagnie d'un artiste local, national ou international. Une façon de faire introduire la culture dans nos écoles à travers la chanson et l'oeuvre de Djamel Allam. Quelque 15.000 bougies sont d'ores et déjà distribuées pour les écoliers qui sont appelés à les allumer chacun dans le foyer parental le soir de cette même journée à partir de 19h. Quant à la journée du vendredi, elle sera marquée par la grande «waâda, un couscous populaire» au mont de Yemma Gouraya et aussi à travers toutes les mosquées de la ville de Béjaïa. Dans la soirée du même vendredi, à partir de 19 h, c'est l'ultime hommage de ses amis artistes qui vont reproduire le spectacle Djawhara que Djamel Allam a monté de son vivant sous la direction de Bazou. Un spectacle de près de deux heures oû il sera question de revisiter une bonne partie de l'oeuvre du défunt. Le public est cordialement invité...