YOUCEF ZIREM, ROMANCIER, À L'EXPRESSION "Combattre pour la liberté, c'est combattre pour la lumière"

Par Kamel LAKHDAR-CHAOUCHE -

C'est un roman qui raconte une histoire vraie, que vient de publier à Paris, aux éditions Fauves, l'écrivain Youcef Zirem. Les étoiles se souviennent de tout, raconte l'histoire des résistants kabyles qui avaient sauvé des enfants juifs à Paris en 1942. Dans cet entretien, Youcef Zirem nous parle de ce livre.



L'Expression: Votre roman, Les étoiles se souviennent de tout, revient sur une histoire méconnue, celle des résistants kabyles qui avaient sauvé des enfants juifs à Paris en 1942, comment avez-vous fait pour en faire une fiction?

Youcef Zirem: Cela fait un moment que je voulais écrire un roman sur ce sujet. Pour être près de la réalité de cette époque-là, j'ai été obligé de lire une cinquantaine de livres d'histoire racontant cette période dont de larges pans restent jusqu'à aujourd'hui dans l'ombre. Mon roman est dédié, entre autres, à l'écrivain et cinéaste Derri Berkani qui a, le premier, fait connaître ces faits de résistance grâce à son film diffusé par FR3 en 1991. Depuis, c'est le silence presque total. Dans mon roman, je raconte ce qui s'est passé à Paris en 1942, mais je reviens aussi sur la situation en Kabylie dans les années 1930-1940; je fais la lumière sur le parcours de ces résistants qui ont préféré s'opposer aux exactions des nazis malgré le fait qu'ils étaient aussi des militants pour la liberté et la dignité en Afrique du Nord. Pour un romancier, une telle histoire vraie est un excellent prétexte pour décrire l'âme humaine, pour mettre au grand jour l'humanisme kabyle, les valeurs kabyles de solidarité et de générosité.



Les étoiles se souviennent de tout est un roman qui est parsemé de repères historiques comme dans vos précédents romans, L'Homme qui n'avait rien compris et La Porte de la mer, est-ce une façon de dire que l'Histoire est importante et qu'il faut la connaître pour mieux voir l'avenir?

Tout à fait, j'ai l'habitude de parsemer mes romans de petites haltes historiques pour situer les enjeux, pour faire vivre la mémoire. Toute l'Afrique du Nord a une histoire extraordinaire, peu connue, qui peut, largement éclairer le présent et l'avenir. Malheureusement, cette histoire n'est enseignée nulle part. C'est pour cela que je tente d'en raconter quelques dates, quelques événements dans l'espoir de pousser le lecteur à des recherches plus approfondies. Dans Les étoiles se souviennent de tout, je reviens, par exemple, sur la grande révolte de 1871, sur l'histoire de la reine Dihya, sur le combattant Firmus qui s'était battu contre les Romains avant de se donner la mort, sur Abdelkrim El Khattabi qui avait installé durant près de 6 ans la République au Maroc...Mais ce ne sont que des petits repères qui prennent place dans la narration de cette fiction qui se termine au mois de novembre 1942 lorsque les Américains débarquent à Alger.



Il y a un couple mixte, Ithri et Mathilde, qui occupe une large place dans ce roman, est-ce que ce genre de couple a réellement existé?

Effectivement, ce couple est un peu la colonne vertébrale de ce roman. Ithri et Mathilde se sont engagés dans la lutte contre le nazisme: ainsi ils accueillent chez eux, deux petits, Sarah et David, dont les parents ont disparu avant même la grande rafle du mois de juillet 1942. Ithri possède un hôtel, acheté auparavant par toute sa famille après avoir vendu un terrain en Kabylie. Ithri vit avec Mathilde, mais il a également une femme en Kabylie, Mradi qu'il aime toujours. Mathilde connaît l'existence de Mradi. Il faut savoir que beaucoup de militants nationalistes de l'Etoile nord-africaine ou du PPA avaient, en région parisienne, des épouses françaises à cette époque-là. Certaines de ces femmes vont même épouser la cause nationaliste de leurs époux. Dans Les étoiles se souviennent de tout, la trame historique est conservée, mais j'ai inventé une foule de personnages pour donner du relief à cet acte de résistance. Malgré leur condition, souvent modeste, les résistants kabyles ont bravé la peur et les dangers pour sauver des enfants juifs. Pour ne pas être dénoncés, ils ont même écrit un tract en langue kabyle qu'ils ont distribué, en cachette, dans Paris et ses alentours. Dans mon roman, j'ai inventé une vie à chaque résistant kabyle: que ce soit en Kabylie ou à Paris. Les résistants kabyles ont bénéficié de l'aide du recteur de la mosquée de Paris, le cheikh Ben Ghabrit qui leur a fait confiance.



Dans votre roman, vous parlez également de certains chanteurs de chaâbi qui se produisaient à Paris, en pleine guerre, voulez-vous dire que la vie culturelle n'avait pas disparu malgré la guerre?

Tout à fait, la vie culturelle parisienne a continué à fonctionner normalement malgré l'occupation: Edith Piaf a continué à chanter, les théâtres programmaient des pièces, les éditeurs publiaient des livres même si les auteurs juifs étaient interdits. Salim Hallali chantait même dans la grande mosquée de Paris, sauvé par le cheikh Ben Ghabrit qui lui avait procuré des papiers qui certifiaient qu'il était musulman. Dans le roman, les résistants kabyles assistent parfois à la production du cheikh Azwaw qui chantait en arabe et en kabyle. On voit également dans ce roman évoluer Mohamed Iguerbouchen, Albert Camus ou encore Mouloudji, un enfant de la Kabylie qui vient de la même région qu'Ithri, le compagnon de Mathilde.



En Kabylie, Mradi, la femme d'Ithri attend toujours le retour de son mari. Durant ce temps-là, elle déclame des poèmes qui deviennent célèbres. Voulez-vous dire que la poésie peut aider à affronter les mauvais jours?

Oui, Mradi a du mal à supporter cette interminable attente du retour de son mari; elle sait également qu'à Paris, Ithri est en danger. Pour entretenir ses espoirs, elle crée des poésies qu'elle déclame d'abord uniquement dans son entourage. Puis, ces poésies sont déclamées ici et là; elles deviennent alors connues dans une grande partie de la Kabylie. La poésie a joué un rôle important dans la Kabylie de cette époque-là: et pourtant, elle se transmettait oralement, peu de gens l'écrivaient. Mradi peut compter sur son fils Idir et sur les autres membres de la famille élargie qui l'aident et la soutiennent. Oui, la poésie est une arme pour ceux qui savent s'en servir.



Comment les lecteurs réagissent-ils à votre nouveau roman, sont-ils étonnés par cette histoire vraie?

Les réactions sont plutôt enthousiastes; on est toujours admiratif devant le combat des humbles contre l'injustice, contre la barbarie. Cette histoire de résistants kabyles peut interpeller les consciences. Combattre pour la liberté, c'est combattre pour la lumière. Les valeurs humaines sont universelles; ce sont toujours elles qui apportent la lumière. La lumière des étoiles est semblable à celle qu'il y a dans le coeur de ceux qui se battent pour la justice, pour la dignité humaine. Les étoiles se souviennent de tout est un roman qui raconte comment des hommes ont été à la hauteur d'eux-mêmes, à la hauteur de leurs valeurs, à la hauteur de l'essentiel dans un monde où la barbarie tente toujours de se frayer un chemin. C'est dire que le meilleur est toujours possible. Il y a tant à apprendre de la résistance de ce groupe d'hommes qui ont sauvé des vies humaines.