8ÈME ÉDITION DES «JOURNÉES MÔMES» A l'adresse des petits cinéphiles de Constantine

L'association culturelle Numidi-arts et son ciné club les «Zinzins du Cinéma» organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 décembre courant au Palais de la culture Malek Haddad de Constantine la 8e édition des «Journées mômes». «Une sélection de longs métrages pour les enfants à raison d'une seule projection par jour est proposée aux bambins à l'occasion des vacances scolaires.» Cette année, les petits enfants pourront apprécier dès ce matin à 10h00 le dernier bijou des studios Pixar Animation, le film Indestructibles 2, puis demain à 14h00 le film Gnome alone du réalisateur Peter Lipeniotis, et découvriront avec la belle Chloé le monde magique et fascinant des nains qui ont la mission de sauver le monde, a-t-on noté. A l'affiche pour mercredi, Hôtel Transylvanie une comédie complètement délirante de Genndy Tartakovsky, alors que pour la clôture, jeudi, les enfants sont invités à partit de 14h00 au remake animé Mowgli, adapté du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling. Il est à noter que Indestructibles 2 et Mowgli seront projetés en version française tandis que Hôtel Transylvanie et Gnome alone en version arabe.