5ES JOURNÉES DU MONODRAME La pièce "Caligula" décroche l'Outarde d'or

La pièce théâtrale «Caligula» de la troupe de l'Institut supérieur des métiers d'arts et du spectacle (Ismas) de Bordj El-Kiffan d'Alger a remporté le Premier Prix Outarde d'or des 5èmes Journées du monodrame qui ont pris fin la soirée du samedi dans la wilaya de Laghouat. L'Outarde d'argent a été décroché par une troupe tunisienne pour sa pièce «Audace», alors que le Prix Outarde de bronze est revenu à l'association Derb-El-Acil de Laghouat. Ali Kaboune, président de l'association «Derb El-Acil», partie organisatrice, a indiqué que cette édition, qui a connu une participation qualitative, a été marquée par «un haut niveau d'animation et d'émergence de nouvelles capacités théâtrales talentueuses augurant d'un avenir radieux dans ce domaine culturel». La cérémonie de clôture des journées du monodrame a donné lieu, outre l'animation d'une série d'activités, à l'adoption des recommandations, appelant à la promotion de cette manifestation à un Festival maghrébin du monodrame, idée favorablement accueillie par le public venu nombreux assister à cette manifestation culturelle. Cette 5ème édition a enregistré, cinq jours durant, l'animation des ateliers sur la préparation de l'acteur, l'animation, encadrés par des artistes, en plus de l'animation par des dramaturges et hommes de lettres des communications académiques sur le thème. Pas moins de 165 participants, dramaturges et stagiaires, issus de différentes wilayas du pays, du Maroc, de Tunisie, et de Libye ont pris part aux 5èmes Journées maghrébines du monodrame, qui ont eu pour cadre la Maison de la culture Abdallah Benkeriou de Laghouat, à l'initiative de l'association locale des arts dramatiques «Derb El-Acil».