SOS ENFANTS DRARIA Bahia Rachedi redonne le sourire aux enfants

Le village SOS enfants Draria a accueilli dimanche grâce à Mme Bahia Rachedi une séance de lecture exceptionnelle du nouveau livre «Les histoires de mon livre à moi» dédié aux enfants du village animé par l'auteure elle-même et son coauteur Athmane Aoudjit.

Cette séance s'est clôturée par l'attribution des livres dédicacés au profit des enfants du village. Quelques histoires du tome 2 ont été contées en avant-première par la narratrice L'occasion pour madame Rachedi de voir ses histoires prendre vie dans les yeux des enfants présents, elle confiera à ce sujet: «Ce moment de partage avec les enfants m'a remplie de joie et d'émotions.» L'événement a aussi été l'occasion d'inaugurer une aire de jeux. L'aire de jeux a été installée pour le bien-être quotidien de l'enfant, pour qu'il s'intéresse plus à l'activité physique en extérieur, faciliter son apprentissage et améliorer son développement sociétal et affectif tout en lui offrant la chance d'interagir avec son environnement nécessaire à son équilibre et à son développement global.