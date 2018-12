CONSTITUTION DE L'ORCHESTRE DES JEUNES D'ALGÉRIE Salim Dada aux commandes!

«Et enfin le rêve s'est réalisé!» s'est écrié le fameux compositeur algérien Salim Dada qui voit son rêve le plus pieux exaucé. Et pour cause! Après un appel à candidature concernant tous les coins d'Algérie, l'Orchestre des jeunes d'Algérie est né. Il sera dirigé sous la baguette du maestro Salim Dada. Après une session et un stage au sein de l'Insm du 22 au 28 décembre, ce travail acharné rendra part de ses fruits durant deux concerts qui se tiendront au Palais de la culture Moufdi Zakaria le samedi 29 décembre à 16h et le dimanche 30 décembre à 19h. Pour rappel, cet événement est organisé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) qui s'allie au chef d'orchestre et compositeur Salim Dada pour créer cet Orchestre des jeunes d'Algérie (OJA), une formation par et pour les jeunes musiciens. Notons que parmi les critères de sélection, le musicien devait avoir entre 15 et 35 ans, savoir lire une partition musicale et savoir jouer d'un instrument d'orchestre symphonique. Il est bon de dévoiler ici le programme qui sera interprété durant les deux concertes pré-cités:

- Grieg Edvard (1843-1907)

«Peer Gynt Suite n.1» Op.46

1. Morning Mood

2. Mort de Aase

3. Danse d'Anitra

4. In the Hall of the Mountain King

- VIVALDI Antonio (1678-1741)

«Concerto pour basson et orchestre en Mi mineur» RV 484

1. Allegro ma molto moderato

2. Larghetto

3. Allegro

Basson solo: Redouane AMIR

- VILLAS-LOBOS Heitor (1887-1959)

«Aria» de la Bacchiana Braziliana n° 5

(Orchestration: S. Dada)

Duo basson/guitare: Redouane AMIR & Salim DADA

- PERGOLESI Giovanni Battista (1710-1736)

Nina. Canzonetta

(Arrangement et orchestration: S. Dada)

Tenor solo: Said AZZOUG

DADA Salim (1975)

Augustin, fils de ses larmes (Extraits de la musique de film)

DADA Salim

Louna Nahawound (Danse symphonique)

Que de la bonne musique vous attend en somme!