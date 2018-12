CONCOURS NATIONAL DE L'INNOVATION DESIGN DE RÉCUPÉRATION Appel à candidature / Artissimo

Par O. HIND -

L'école d'art Artissimo est organisatrice de cet événement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de coopération entre l'Algérie et l'Allemagne. Il s'agit du premier concours national de l'innovation, design de récupération et du Upcycling 2019 - Cnid UP -. Il est organisé par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables en partenariat avec la GIZ (Deutsche Gelellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Il est destiné aux designers professionnels ou encore étudiants ainsi qu'aux artistes en vue de concevoir un objet décoratif ou utilitaire issu des déchets (tout type de déchets que l'on peut trouver en Algérie et facile à trouver en quantité suffisante, mis à part les bâches d'impression). Le lauréat du prix cédera ses droits en contrepartie d'un prix, à des femmes entrepreneurs, lesquelles seront soutenues par les deux institutions précitées pour créer leurs entreprises.

Ces femmes pourront reproduire le concept du projet gagnant et ainsi le commercialiser. Outre le prix, l'artiste gagnera aussi une exposition, qui se tiendra le 11 mars à l'occasion de la Journée internationale des start-up. Les premiers du concours se verront aussi exposer leurs travaux. Notons que ce concours est ouvert jusqu'au 5 janvier 2019. Une première sélection se fera sur la base de lecture des cv, avant l'envoi même des projets (concept avec tout ce qui va avec comme données, dessins, coût de fabrication etc.) Un jury constitué de designers et de professionnels désignera le lauréat final. «Ce qui est intéressant dans ce projet c'est d'abord, sa dimension créative dans le sens du design, qui, demeure toutefois à l'état embryonnaire mais si, avec de belles avancées, ensuite, la dimension écologique et la protection de l'environnement et enfin la dimension économique avec la mise sur le marché de ce produit local», indique Zafira Ouartsi.

Les candidats peuvent envoyer leur cv au mail suivant: concours.upcycling@artissimo.dz.