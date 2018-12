DANSE CONTEMPORAINE À LA SALLE IBN KHALDOUN Ahmed Khemis présente Erakch

Amoureux de la danse contemporaine vous êtes conviés sur initiative de l'Etablissement Arts et Culture pour assister à un très beau spectacle de danse contemporaine avec des artistes de talent dirigés par le chorégraphe algéro-tunisien Ahmed Khemis, actuellement responsable et chorégraphe du ballet contemporain de l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger. Ce spectacle se tiendra le vendredi 28 décembre, à partir de 18h à la salle Ibn Khaldoun. Ils sont 10 jeunes entre 19 et 24 ans animés tous par l'amour de la danse. La pièce est appelée et intitulée Erakch en arabe ou comment façonner une matière en la sculptant en lumière et en couleurs. Une pratique prisée dans l'art islamique, à savoir l'enluminure. Aussi avec ces 10 danseurs et une seule danseuse vous êtes conviés à assister à un spectacle qui vous introduira dans cette façon métaphorique de travailler notre esprit, notre âme, notre affection et rapport à l'Autre.

Tout en mouvements et gestuels sensuels, où parfois le rythme d'une musique familière, un pas de danse spontané entrepris dans la rue, dans un mariage, ou à n'importe quel moment de notre vie où la musique vous envahit, finit par être le prétexte à une démarche chorégraphique plus ample, plus généreuse, pensée où la danse folklorique devient le début de quelque chose d'inattendu.

Notons que ce spectacle a pris part récemment aux Journées théâtrales de Carthage où il a reçu un franc succès.