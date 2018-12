SHADOW... FAIRY TALES À L'OPÉRA D'ALGER A l'ombre...Vivez l'émotion!

Par O. HIND -

Le spectacle international Shadow Fairy Tales, sera présenté par la troupe croate «Verba» qui se produira pour la première fois en Algérie. Shadow, le show qui porte le label de la compagnie Verba d'Ukraine est d'une renommée mondiale qui n'est plus á présenter.

Ce spectacle sera à l'honneur, pour la première fois en Algérie et dans le Maghreb du 29 décembre 2018 au 4 janvier 2019, à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh de Ouèled Fayet. En effet, le public algérien est invité à assister à un spectacle exceptionnel hautement poétique composé de tableaux pleins de surprises et d'histoires, qui vous feront rêver plus à travers des personnages mythiques tels que Game of thrones, Harry Potter, Reine des neiges, Alice au pays des merveilles, Peter Pan, Harry Potter, Hercules, Frozen, Orient Express... sans oublier le légendaire film de tous les temps, Le Titanic ou encore Madagascar. Sept nuits de pure merveille tel un voyage fantastique qui sera décliné sous la forme de rêves et d'ombres étonnantes. Ainsi, le spectacle international Shadow Fairy Tales, sera présenté par la troupe croate «Verba» qui se produira pour la première fois en Algérie. Shadow, le show qui porte le label de la compagnie Verba d'Ukraine est d'une renommée mondiale qui n'est plus à présenter. Ces magiciens de l'ombre vont nous éblouir certainement et nous émouvoir surtout. «Shadow» affirme le dossier de presse «est plus qu'un spectacle. C'est un moment de bonheur garanti dans notre vie. Une expérience unique où le spectateur vivra un cinéma paradisio, mais mieux encore, une scène étincelante de silhouettes chorégraphiées, en procession live entre ballet, théâtre, circus.» Un spectacle à couper le souffle caractérisé ainsi par: «La synergie du spectaculaire, l'instant á capturer, pour ressentir au fin fond de nous ce qu'est l'effet de contempler l'éphémère noir qui se transforme en objets fascinants au croisement de l'atmosphère conviviale, intime et agitatrice du beau.» Il est à noter que le théâtre d'ombres d'Ukraine a été créé en 2008. Il se compose des meilleurs talents issus du fameux State Ballet d'Ukraine et des révélations venant de différents milieux professionnels tels que le cirque, le mime, le théâtre et la gymnastique. Ils se réunissent en raison de la même passion pour le Shadow, les ombres, une forme distincte d'art. Le théâtre d'ombres utilise la lumière, l'écran et le corps humain pour créer des changements de scènes magiques devant nous. La combinaison harmonieuse de la vidéo, de la musique et du lieu ajoute à la merveille du jeu. Le théâtre d'ombres peut faire que l'auditoire résonne et soit touché, en dépit de différentes langues, âges et cultures. Un grand moment de bonheur et de partage á ne pas rater!