PALAIS DES RAÏS Ateliers de peinture pour les enfants

Le palais des Rais (Bastion 23) a pensé à vos enfants en ces vacances d'hiver. Des ateliers de peinture y sont programmés toute la journée, à partir du 25 décembre. En parallèle, une belle exposition signée par Lyamna Zebda, artiste-peintre et calligraphe autodidacte, est à découvrir au Bastion 23. Profitez-en. Entrée libre et gratuite



Musée national du Bardo

Ateliers créatifs pour les enfants

Les vacances d'hiver sont là et vous ne savez pas trop comment occuper vos enfants. Le Musée national du Bardo lance des ateliers créatifs du 24 décembre au 3 janvier. Au programme: ateliers de dessin, lecture, coloriage, tatouage, écriture du tifinagh. C'est gratuit.



Riad El Feth

Pour les grands et les petits

A l'occasion des vacances d'hiver, l'Office Riadh El Fteh organise un programme varié spécial enfants et ce, jusqu'au 3 janvier 2019:

- ateliers de dessins et de la peinture.

- céramique froide.

(hall de la salle Ibn Zeydoun)

- projections cinéma pour enfants au niveau du petit théâtre à titre gracieux)

Programme cinéma à la salle Ibn Zeydoun

Jeudi 27 décembre 2018

13h: Spider man new generation.

15h: Marry Poppins. 18h: Casse-noisette. 20h: Les animaux fantastiques.

Vendredi 28 décembre 2018

15h: Casse-noisette.

18h: Les animaux fantastique.

20h: Marry poppins

Samedi 29 décembre 2018

13h: Hotel Transylvania 3.

15h: Les animaux fantastiques.

18h: Casse-noisette.

20h: Venom

Tarifs:

Hotel Transylvania 3: 600 DA

+ 600 DA.

Les animaux fantastiques: 600 DA.

Casse-noisette: 400 DA.

Prédateur: 600 DA

Marry Poppins: 400 DA.