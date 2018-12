PALAIS DES RAÏS Rencontre-débat avec Djamel MATI

Les éditions Chihab en partenariat avec le Centre des Arts et de la Culture du palais des Raïs vous invitent le samedi 29 décembre à 14h30,à une rencontre-débat avec Djamel Mati à l'occasion de la parution de son roman «Sentiments irradiés». C'est au centre des Arts et de la Culture du palais des Raïs-Bastion23, 23, boulevard Amara Rachid, Bab el Oued. Sentiments irradiés raconte l'histoire de Kamel qui est un homme du barreau et militant de la cause algérienne. Toujours en partance pour fuir l'armée française; du domicile parental vers les froides cachettes de la Casbah, de villes en villages, à pied, en camion ou en caravane, de la montagne au désert. Son dernier périple forcé l'a mené au coeur du Sahara pour être témoin, bien malgré lui, de ce samedi 13 février de l'année 1960, où le temps et l'espace se figèrent, laissant voir les forges de l'enfer. La quiétude du désert de Tanezrouft se transforma en horreur changeant à jamais la flore, la faune et les hommes. Victime de la suprême folie des hommes, Kamel restera prisonnier de ses cauchemars et de son isolement dans le passé. Il se devait de relever les défis qu'il s'est assignés: le devoir de mémoire et la maîtrise de ses émotions.