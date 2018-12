LANCEMENT DE «GOLDEN EYE» Premier concours de court métrage

Le coup d'envoi de la première édition du Concours national des courts métrages «Golden Eye» (OEil d'or) a été donné mardi à Alger avec la participation de 12 films de plusieurs wilayas. Initié par l'Union nationale des arts culturels (Unac) et organisé à la salle «Al-Khiyam» relevant de la commune d'Alger-Centre, cet évènement, qui prendra fin aujourd'hui comprend outre les projections, plusieurs activités culturelles et scientifiques dont des ateliers de formation. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la projection d'un court métrage Harb Oukhra (Une autre guerre) du réalisateur irakien, Ahmed Chawki Hanoun, qui traduit la réalité de la guerre menée contre la société irakienne.

De son côté, la directrice de l'Unac, Amel Arossi, a souligné dans son allocution d'ouverture, l'intérêt qu'accorde cette institution aux innovations des jeunes en oeuvrant, notamment à les encourager et à les aider pour développer leurs compétences à travers ces manifestations.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Office de promotion culturelle et artistique (Opca) d'Alger-Centre, Amine Zemam, a fait savoir que la mobilisation de ces espaces avait pour but de faire passer les oeuvres de ces jeunes, notamment en matière de production cinématographique, rappelant, à cette occasion, le projet de réhabilitation des salles de cinéma relevant de sa commune à l'image de la salle «Djazairia» qui est en cours de dotation d'un système de projection numérique (DCP).