SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES Une palette de couleurs de différentes écoles d'art

La première édition du Salon national des arts plastiques s'est ouverte mardi dernier au Palais de la culture de Skikda avec la participation de 40 artistes plasticiens venus des quatre coins du pays. Cette manifestation, qui s'étend jusqu'à jeudi, accueille environ 200 toiles de peinture, traitant de différents thèmes et représentant divers courants artistiques. Le tiers des artistes participants ont choisi d'exposer des portraits avec un regard nouveau, à l'instar de l'artiste skikdi Fouad Saâyoud, qui à travers ses oeuvres; a mis en valeur des réfugiés africains. D'autres peintures font également la part belle au patrimoine algérien, ainsi qu'aux sites historiques et naturels, comme celles réalisées par Chadlia Ferradji, qui a puisé dans le mouvement réaliste pour mettre en avant toute la beauté de la région de Ouargla. Selon le directeur du Palais de la culture de Skikda, Noureddine Boudemagh, cette manifestation vise à promouvoir l'échange entre les artistes plasticiens algériens et à mettre en lumière tous les styles et courants artistiques, soulignant que les meilleures oeuvres seront primées à l'issue de ce Salon. Il est à noter que la famille du défunt artiste plasticien de Skikda Noureddine Grine (1956-2018) a été honorée à cette occasion.