CLASSEMENT DU COUSCOUS AU PATRIMOINE MONDIAL Le dossier sera déposé fin mars

Par O. HIND -

Ça pourrait faire sourire, mais c'est du sérieux et pour cause! Quand on voit comment nos pays voisins se disputent notre couscous après l'avoir fait avec le raï! En effet l'Algérie s'est résolue à déposer son dossier pour le classement du couscous au patrimoine de l'humanité et ce, avant la fin mars 2019. Et pour clore les polémiques, ce dernier qui saisira le Comité d'évaluation de l'Unesco le fera au nom de quatre pays maghrébins, fait savoir Slimane Hachi, le directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (Cnrpah). Les quatre pays en question sont donc l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et enfin la Mauritanie. Les travaux qui se poursuivent actuellement et qui consistent en la rédaction d'un texte solide ainsi qu'un reportage vidéo permettra de déposer cette demande de classement du couscous comme élément commun aux quatre pays.

Aussi, des réunions se tiennent actuellement pour assurer la meilleure démarche possible afin d'assurer la préservation de ce patrimoine culinaire. «L'instance onusienne encourage les pays à se mettre en synergie pour présenter des dossiers communs transfrontaliers» nous apprend-on. Voila qui est un premier pas assez positif pour le symbole de l'Union du Maghreb. Une belle initiative en tout cas, visant à faire connaître une des spécificités gastronomiques de la population du Maghreb, qui est à saluer.