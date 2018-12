ORAN Découverte d'une fresque géante du peintre français François Fauck

Une fresque géante du peintre français François Fauck, qui a vécu en Algérie dans les années 1950, a été découverte à Oran, sur le mur d'un local appartenant à une entreprise publique. Il s'agit d'une oeuvre de 29 mètres de long et de 6 mètres de large, réalisée sur le mur d'un local servant pour le contrôle technique de véhicules appartenant à la Sonelgaz, dans le quartier El Emir Abdelkader à Oran. L'existence de cette fresque a eu lieu durant le Salon des arts plastiques, organisé récemment à Oran. Des spécialistes ont été dépêchés sur les lieux pour identifier avec exactitude cette oeuvre d'art qui date des années 1950. Une commission étudie aujourd'hui les possibilités de restaurer la fresque, qui a subi certaines dégradations, et de son déplacement vers un autre lieu où elle serait mieux valorisée et plus visible. Réalisée selon les anciennes techniques avec de l'argile et en bas relief, l'oeuvre représente plusieurs motifs et les douze signes du Zodiaque. S'agissant des perspectives, Noré Mekhessi a indiqué, qu'il s'agit d'abord de déplacer la fresque, de la restaurer et de compléter certaines parties manquantes, avec le concours d'artistes spécialisés. Il s'agira ensuite de la placer dans un lieu visible pour mieux la valoriser. «L'esplanade du nouveau stade olympique à Belgaïd figure parmi les propositions de placement de cette valeureuse fresque», a-t-il avancé. François Fauck, peintre français, est né à Lille en 1911 et décédé à Paris en 1979. Ses oeuvres se rattachent au mouvement pictural de la «Réalité Poétique». Durant son séjour en Algérie où il a vécu durant deux décennies, dans les années 50 et 60, il a peint des paysages de plusieurs villes du pays comme Alger, Oran, Tlemcen, Constantine et le Sud.