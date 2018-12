TOURNÉE ARTISTIQUE DU GROUPE TINARIWEN Constantine, Alger et Oran au menu

Par O. HIND -

Le groupe, Tinariwen se produira en Algérie dans le cadre d'une mini-tournée nationale prévue le 3, le 5 et le 7 janvier à Constantine, Alger puis Oran. L'Office national de la culture et de l'information, organise en effet, à l'occasion de la commémoration de Yennayer 2969, une tournée du groupe Tinariwen, de renommée internationale, alliant le blues, au rock et la musique traditionnelle touarègue, au niveau de ses différents espaces. Ainsi, le groupe se produira à Constantine à la salle Ahmed Bey, le 3 janvier 2019 à 15h, suivra à Alger, précisément à la salle Atlas le 5 janvier 2019 même heure et enfin à Oran, à la salle Maghreb, le 7 janvier 2019 à 17h. Cette tournée est organisée avec l'apport de Onda, Entv et l'Enrs. Le groupe mené par les charismatiques Ibrahim Ag Alhabib et Alhousseini Ag Abdoulahi, revient en force en Algérie alors qu'il enchaîne actuellement les tournées mondiales un peu partout à travers la planète. Chaque venue du groupe à Alger entraîne une vraie marée humaine, tant le répertoire de leurs chansons est jalonné de succès grâce à un son rock du désert des plus planants et fort. De la vraie voltige sensorielle des plus revigorantes. Pour rappel, l'album «Tassili» sorti en 2011 qui a vu le groupe collaborer avec de grands noms tels, entre autres, Kyp Malone et Tunde Adebimpe de TV on the Radio, a été primé d'un Grammy Award dans la catégorie «Musiques du monde».