PRIX «EL KANTASS 2018» L'artiste-peintre Bouziane Bousaïd récompensé

Le Prix «El Kantass 2018» (concours en arts pastiques) de la wilaya de Djelfa, a été décerné à l'artiste-peintre Bouziane Bousaïd, également enseignant à l'Institut des beaux arts de Tizi Ouzou. L'artiste a obtenu ce prix pour son tableau intitulé «l'interrogation de l'innocence» par le jury du concours, lors de la soirée de mercredi dernier, à la cérémonie de clôture de cette 9ème édition du genre, abritée par la Maison de la culture «Ibn Rochd». Ce prix «El Kantass» «est un honneur pour moi et pour tous les artistes», a assuré Bouziane Bousaïd dans son allocution à l'occasion, soulignant «l'intérêt et l'importance» de cet événement artistique, ayant réuni différents styles et genres. Evoquant son parcours, l'artiste a signalé avoir déjà obtenu le 2ème Prix d'un Salon international sur les arts plastiques, organisé dernièrement à Paris (France). Dans son intervention à la cérémonie, le président du jury du concours, Oubah Smaïl, a assuré que «le seul critère pris en compte dans l'attribution de ce prix est bien la valeur de l'oeuvre». Il s'est, également félicité du retour du concours «El Kantass» sur la scène culturelle locale, après une éclipse de cinq années. Institué en 2006, ce concours a connu un arrêt depuis 2013. Marquée par la présence d'une multitude de styles, expressions et genres artistiques, cette édition 2018 a enregistré la participation de 73 artistes, issus de 45 wilayas, a signalé Smaïl Oubah, déplorant, néanmoins, l'absence dans ce salon de l'art de la sculpture.